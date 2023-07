Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ancora e cresce il Pd: sono solo 6 i punti di distanza L’ultimo sondaggio di Euromedia Research conferma il calo di Fratelli d’Italia e la crescita del Pd nelle intenzioni di voto, ma il distacco resta ampio. La Lega torna sopra ai 10 punti e cresce anche il Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico si avvicina, anche se a piccoli passi. Certo, così potrebbe volerci un'eternità, ed è troppo presto per mettere in discussione seriamente il dominio di Fratelli d'Italia nei sondaggi politici. Secondo l'ultima rilevazione di Euromedia Research, però, il trend del Pd è ancora in crescita, mentre quello di Giorgia Meloni e i suoi ancora in calo. Il sondaggio firmato da Alessandra Ghisleri, pubblicato oggi su La Stampa, registra anche il ritorno della Lega in doppia cifra (non si vedeva sopra i dieci punti da circa un anno) e il segno positivo per Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Nell'ex Terzo Polo è battaglia punto su punto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che ancora non si è ben capito che rapporto politico intendano avere in futuro. Il gruppi parlamentari, nel frattempo, restano uniti in un clima abbastanza surreale.

Fratelli d'Italia cala ancora e il Pd rimonta, bene il Movimento 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo il sondaggio di Euromedia Research, è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che però perde un altro 0,2% in due settimane e scende al 27,2%. Non è ancora tempo di guardarsi le spalle per la presidente del Consiglio e i suoi, ma il Partito Democratico di Elly Schlein continua ad avvicinarsi, anche se molto lentamente: i dem registrano un più 0,2% e salgono al 21,0%. Tra i primi due partiti, al momento, ci sono poco più di sei punti di distacco. Erano mesi che la distanza non appariva così corta. Nel frattempo cresce anche la seconda forza d'opposizione: il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte porta a casa un più 0,2% che vale il 16,5%.

La Lega torna sopra ai 10 punti, Italia Viva prova a erodere Azione

Dopo quasi un anno, la Lega di Matteo Salvini torna in doppia cifra: grazie a un più 0,3%, il Carroccio passa al 10,1%. A seguire c'è sempre Forza Italia di Antonio Tajani, che registra un più 0,1% e sale al 7,1%. In casa ex Terzo Polo, invece, è battaglia di zero punto in zero punto: Azione di Carlo Calenda cala dello 0,1% e si ferma al 4,1%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi guadagna proprio lo 0,1% e sale al 4,0%. L'alleanza Verdi e Sinistra perde lo 0,2% e scivola al 2,3%, con +Europa che segue stabile al 2,0%. Chiudono le intenzioni di voto Per l'Italia con Paragone all'1,7% (meno 0,3%) e Noi Moderati stabile allo 0,5%.