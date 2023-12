Sondaggi politici, Fdi di Meloni in calo, Pd e M5s guadagnano terreno L’ultimo sondaggio di Termometro politico segnala un lieve calo per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Recuperano i principali partiti d’opposizione, Pd e M5s. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A ridosso del Natale Termometro politico ha realizzato un nuovo sondaggio, con interviste raccolte tra il 19 e il 21 dicembre 2023. La precedente rilevazione, aveva già confermato Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in testa alla classifica, con il 29,6%. Ora però il partito della premier cala al 29,3%, perdendo lo 0,3%.

Al secondo posto troviamo il Pd, che sale al 19,4% guadagnando lo 0,1%, rispetto al precedente sondaggio. Al terzo posto troviamo ancora il M5s, che arriva a guadagnare lo 0,3% e si porta al 16,3%. La Lega di Salvini cresce ancora, arrivando al 9,7%, continuando il trend positivo delle ultime settimane. Per Forza Italia invece ci sono cattive notizie: la forza politica guidata da Tajani arriva al 6,1%, perdendo lo 0,2%. Quindi troviamo Azione, ora al 3,8%, il lieve risalita. Alleanza Verdi Sinistra che pochi giorni da era al 3,2%, ora perde consenso e arriva al 3%. Gli altri partiti, compresa Italia Viva, restano sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Cosa pensano gli italiani del caso Ferragni

L’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni è finita nella bufera a causa della multa inferta dall’Antitrust alle sue imprese e alla Balocco per pratica commerciale scorretta. Dovrebbe pagare multa da 1 milione di euro per cui la Ferragni ha provato immediatamente a scusarsi, sostenendo la sua innocenza. Ferragni non è credibile ed è in malafede secondo il 68,8% del campione. La grandissima parte del campione non crede alle parole di Chiara Ferragni. Per il 24,4% ha ingannato molti italiani ingenui e la colpa principale è di questi ultimi, che sono caduti nel raggiro. Per un 44% – risposta fortemente maggioritaria – è evidente che quelli di Ferragni siano espedienti per trarre profitto e non c’era alcuna beneficenza. Nel complesso queste due risposte raggiungono il 68% del campione: 2 italiani su 3.

Poi, un 20,4% confida nel buon cuore di Ferragni parlando di “errore di comunicazione e non di truffa”. Infine, un 5% sostiene che la beneficenza di Chiara Ferragni sia reale e la ritiene una persona positiva. Nel complesso, un quarto del campione sostiene l’imprenditrice e influencer tra le più importanti d’Italia.

Gli italiani sono a favore di un cessate il fuoco a Gaza?

Per la gran parte degli italiani intervistati (42,2%) ci deve essere un cessate il fuoco definitivo e il ritiro completo da Gaza delle truppe israeliane. Poi, un 23,4% sostiene il cessate il fuoco definitivo a patto che Gaza finisca sotto il controllo delle Nazioni Unite. Nonostante la maggioranza sia per una pace più duratura, c’è comunque un 30% e passa di italiani che sarebbero per un cessate il fuoco temporaneo (19,4%) per liberare gli ostaggi o che lo considererebbe come un vero e proprio regalo ad Hamas (11,7%). Per questi ultimi, Israele dovrebbe proseguire all’eradicazione di Hamas ad ogni costo.