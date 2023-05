Sondaggi politici, ci sono dieci punti tra PD e Fratelli d’Italia: cresce la fiducia in Giorgia Meloni Crescono tutti i partiti di centrodestra e aumenta la fiducia in Giorgia Meloni. È quanto emerge da un sondaggio di Termometro Politico. Ora tra Schlein e Meloni ci sono dieci punti.

A cura di Annalisa Girardi

Ci sono dieci punti di distanza tra il Partito democratico di Elly Schlein e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. È quanto emerge dalle intenzioni di voto rilevate da Termometro politico, che vedono tutti i partiti di centrodestra in crescita così come la fiducia nella presidente del Consiglio.

Per quanto riguarda la maggioranza, Fratelli d'Italia rimane saldamente il primo partito nel Paese. Anche se da alcune settimane sotto quota 30%, il partito di Meloni recupera nei sondaggi e arriva al 29,5%. I principali alleati di governo, invece, rimangono sotto la doppia cifra: la Lega è al 9,4% e Forza Italia al 7,6%. Sia lo schieramento di Matteo Salvini che quello di Silvio Berlusconi, però, risultano in crescita.

Invece, nel campo delle opposizioni, troviamo il Partito democratico in leggera flessione. La forza politica guidata da Schlein è comunque al 19%, a dieci punti da Fratelli d'Italia. A seguire, il Movimento Cinque Stelle è al 16%, distante appena tre punti dagli ex alleati nel governo giallorosso. Dopo la rottura nel Terzo polo, invece, Azione si piazza al 4%, mentre Italia Viva non supera la soglia di sbarramento.

Tra le forze politiche minori, che se si votasse oggi non entrerebbero in Parlamento, quella guidata da Matteo Renzi si ferma al 2,4%. Davanti a lei c'è sia l'Alleanza di Verdi e Sinistra che Italexit, entrambe al 2,5%. +Europa, invece, è al 2,2,%.

Fonte: Termometro politicoPer quanto riguarda la fiducia in Giorgia Meloni, invece, il 26,6% degli intervistati che hanno risposto al sondaggio di Termometro politico ha affermato di averne mota. Il 18,3%, invece, ha detto di averne abbastanza. Dall'altro lato, il 13,6% ha risposto di avere poca fiducia nella presidente del Consiglio e il 40,9% di non averne per nulla. Ad ogni modo, complessivamente si alza la percentuale di elettori che dice di avere fiducia nella capa del governo: ora è al 44,9%.