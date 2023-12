Sondaggi politici, calo netto per Fratelli d’Italia ma il Pd non ne approfitta: bene i 5 Stelle Il sondaggio politico di Swg registra un netto calo per Fratelli d’Italia, ma il Partito Democratico non riesce ad approfittarne restando a quasi dieci punti di distacco. Crescono Movimento 5 Stelle e Forza Italia, male la Lega.

A cura di Tommaso Coluzzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche quando Fratelli d'Italia cala, il Partito Democratico non riesce a rimontare. Il sondaggio politico di Swg per il Tg di La7 conferma la distanza abissale tra le prime due forze politiche del Paese. Si riduce ancora, invece, il gap interno alle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che si riavvicina agli ex (?) alleati del Pd. Cala di nuovo la Lega, dopo essersi riavvicinata a quota dieci punti, mentre Forza Italia torna a crescere e si posiziona a meno di due punti dagli amici (?) del Carroccio. Tra i partiti più piccoli resta stabile Azione, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra torna a calare insieme a Italia Viva.

Fratelli d'Italia a dieci punti dal Pd, sale il Movimento 5 Stelle

Il primo partito nelle intenzioni di voto, secondo il sondaggio di Swg, resta Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio e i suoi, però, perdono lo 0,5% in una settimana e aprono dicembre al 28,1%, più distanti dalla quota trenta punti raggiunta lo scorso anno di questi tempi. Il Partito Democratico di Elly Schlein non riesce ad approfittarne: meno 0,1% per i dem, che scivolano al 19,3%, mantenendo sostanzialmente invariati i quasi dieci punti di distacco. Un abisso che, al momento, pare incolmabile. È molto più semplice che il Pd stesso venga raggiunto dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece sale dello 0,3% e torna al 16,7%.

Cala ancora la Lega e Forza Italia si avvicina, stabile Azione

Sotto quota dieci punti, la Lega di Matteo Salvini deve registrare un nuovo calo che allontana il ritorno in doppia cifra: meno 0,2% per il Carroccio, che scende al 9,2%. Cresce, invece, Forza Italia di Antonio Tajani, con un più 0,3% che lo porta al 7,3%. Resta stabile Azione di Carlo Calenda al 3,8%, mentre l'alleanza Verdi e Sinistra scende al 3,4% con un meno 0,2%. Male anche Italia Viva di Matteo Renzi, con un meno 0,1% che lo porta al 3,2%. Più 0,1% per +Europa, al 2,7%. Per l'Italia con Paragone segna un più 0,2% e risale all'1,8%. Chiudono Unione Popolare stabile all'1,4% e Noi Moderati all'1,0% (meno 0,1%).