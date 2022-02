Sondaggi elettorali, il Partito Democratico vola in testa e stacca Fratelli d’Italia Il sondaggio politico elettorale di Emg per Cartabianca vede in testa ancora il Partito Democratico nelle intenzioni di voto. Fratelli d’Italia insegue, mentre Lega e Movimento 5 Stelle restano indietro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico stacca Fratelli d'Italia e resta in testa nelle intenzioni di voto. I dem di Letta, secondo il sondaggio politico di Emg per la trasmissione Cartabianca, tengono il primato in classifica e soprattutto la distanza con il partito di destra. Intanto, dietro di loro, crollano i rispettivi alleati politici, sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. Non è un buon periodo per Conte e Salvini, il primo leader di un partito in profonda crisi, il secondo che deve far fronte all'opposizione di Meloni che continua a rosicchiargli consensi poco alla volta. Quegli stessi consensi che ha visto crescere e sgonfiarsi nel tempo di quasi una legislatura. Vediamo, però, le percentuali nel dettaglio.

Partito Democratico in testa, ma Fratelli d'Italia insegue

In testa, come dicevamo, c'è il Partito Democratico di Enrico Letta, che guadagna lo 0,2% rispetto alla settimana precedente e sale al 21,4%. A inseguire c'è – appunto – Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che cresce altrettanto nello stesso tempo, ma resta a distanza di sicurezza dai dem: 19,5%, praticamente due punti. Se è vero che la deputata romana non rimonta sul Pd, però, va segnalato che il distacco con la Lega di Matteo Salvini cresce di settimana in settimana: il Carroccio segna un meno 0,3% e passa al 17,9%. Lontano, ormai, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,2% e scende al 13,7%.

Forza Italia torna a crescere, parità tra Renzi e Calenda

Forza Italia, intanto, torna a crescere: il partito di Silvio Berlusconi guadagna lo 0,1% e sale all'8,3%, dimostrandosi ancora imprescindibile per un'eventuale rinata coalizione di centrodestra. Crescono altrettanto – sempre un decimo di punto – sia la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa che Italia Viva di Matteo Renzi: entrambi si trovano al 4,1%. Sempre dello 0,1% crescono anche Europa Verde (2,7%) e Sinistra Italiana (2,6%). Noi con l'Italia è stabile all'1,6%, seguito da Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza all'1,3% (perdendo lo 0,1%) e da Coraggio Italia sempre all'1,3% (anche qui con meno 0,1%).