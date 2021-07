Sondaggi elettorali: il Movimento 5 Stelle risale con il ritorno di Conte, Meloni ancora prima Dal sondaggio Swg per il Tg La7 di questa settimana emerge che il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani è ormai stabilmente Fratelli d’Italia. Meloni ha superato Salvini, anche se il distacco è minimo. Leggermente indietro, invece, il Pd di Letta. Lontano c’è il Movimento 5 Stelle, che però fa un balzo in avanti con il ritorno di Giuseppe Conte.

A cura di Tommaso Coluzzi

Meloni prima, Salvini secondo e Letta terzo. Lo scenario, più o meno, è sempre questo, settimana dopo settimana. Può capitare che la Lega superi di un soffio Fratelli d'Italia, qualcuno assegna al Partito Democratico qualche percentuale di punto in più. Insomma, poco cambia in realtà: nei fatti ci sono tre partiti intorno ai venti punti, con i due di destra più avanti e i dem leggermente più indietro. Lo conferma anche il sondaggio di Swg per il Tg La7 di questa settimana, che descrive una leggera flessione di Meloni e Salvini che però non costa loro il primo e il secondo posto nelle intenzioni di voto degli italiani. Un altro dato interessante è il balzo in avanti del Movimento 5 Stelle che coincide, non a caso, con il ritorno ufficiale di Giuseppe Conte.

Fratelli d'Italia al primo posto, Lega a un soffio con il Pd che insegue

Il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani è ancora Fratelli d'Italia, che si conferma per due settimane di seguito nel sondaggio Swg, pur con una leggera flessione. Il partito di Giorgia Meloni cala di un terzo di punto e scende al 20,5%, con la Lega di Matteo Salvini che perde lo 0,1% e si ferma al 20,1%. La distanza tra i due è minima. A un punto dalla Lega c'è invece il Partito Democratico di Enrico Letta, che guadagna lo 0,2% e sale al 19,1%. Ancora lontano il Movimento 5 Stelle, che però guadagna quasi un punto in una settimana grazie al ritorno in campo dell'ex presidente Conte. I pentastellati, dopo aver chiarito i dissidi interni, salgono a quota 15,2%.

Cresce ancora Azione, risalgono Renzi e Italia Viva

Forza Italia è sempre più vicino ai partiti più piccoli che ai partiti più grandi. Gli azzurri di Berlusconi perdono un terzo di punto e scendono al 6,5%. Cresce ancora, invece, Azione di Carlo Calenda, che tocca il 4,1%, seguito da una serie di partiti quasi tutti appaiati: Mdp Articolo 1 del ministro Speranza è al 2,6%; Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,5%; Sinistra italiana di Nicola Fratoianni cala al 2,4%. Sotto quota due punti ci sono +Europa all'1,8%, i Verdi all'1,8% e Coraggio Italia all'1,3%.