Salvini schiva la polemica: “Con Musk non ho parlato di figli e Gpa, solo di infrastrutture e nucleare” Matteo Salvini ad Atreju non entra nella polemica su Elon Musk e il suo appello a favore della natalità: “Ho parlato di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di intelligenza artificiale, di sicurezza su strade, autostrade e ferrovie, non dei figli degli altri”.

Il segretario della Lega Matteo Salvini è intervenuto ad Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia giunta alla sua giornata conclusiva. Il leader della Lega ha riferito il contenuto del suo colloquio con Elon Musk, ad di Tesla e patron di X, ospite ieri alla kermesse di Fdi. Il vicepremier ha ricevuto l'imprenditore nei suoi uffici al Mit: "Ho parlato di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di intelligenza artificiale, di sicurezza su strade, autostrade e ferrovie, non dei figli degli altri, lascio a voi il dibattito", ha detto Salvini a proposito della polemica sulla presenza ad Atreju di Musk, padre di un bambino avuto con la Gpa, reato universale in Italia.

Musk ieri si è presentato sul palco sul palco della kermesse di Fratelli d'Italia con uno dei suoi 11 figli in braccio: X Æ A-XII, avuto dalla compagna Grimes. "È importante avere figli, senza figli non ci sono nuove generazioni" è stato il messaggio del fondatore di Tesla e Starlink. Lui ne ha avuti diversi con le due mogli e le due compagne: i primi cinque figli maschi sono venuti al mondo tramite fecondazione assistita, mentre l'ultimo è nato grazie alla Gpa, pratica che, come è noto, Fdi non condivide.

"Sono a favore del fatto che l'umanità si espanda e crei un futuro luminoso ed eccitante. Ma quel che è fondamentale per il futuro della cività umana è che nascano nuovi umani. Molto semplice. Ogni anno io guardo i dati del tasso di nascita ed è abbastanza deprimente perché i dati sono in calo ogni anno. Il mio consiglio ai governanti e ai popoli è quello di assicurarsi di avere figli", ha detto. Ieri Salvini, dopo l'incontro con il miliardario, aveva commentato così su Facebook: "Più di un'ora di confronto al ministero con Elon Musk, parlando di infrastrutture, di Ponte, di nucleare, di mobilità, di giovani e di libertà. Libertà di pensare, di produrre, di crescere. Insieme, verso il futuro, per cambiare l'Europa e l'Occidente", aveva scritto, postando anche un selfie con il patron di Tesla e X.

Questa mattina Salvini ha ricondiviso le parole di Musk sull'ambiente: "Dobbiamo raggiungere un futuro basato su energie sostenibili. Ma ci sono degli aspetti dell'ambientalismo che sono andati troppo oltre. Io sono uno dei più grandi ambientalisti perché io non mi limito a parlare, io agisco per l'ambiente".

Matteo Salvini oggi ha parlato anche dell'invito all'evento di Fdi di Santiago Abascal, nonostante le sue parole shock contro Pedro Sanchez: "Ognuno è libero di invitare chi vuole, a me hanno fatto il processo alle intenzioni per aver invitato Marine Le Pen, Afd. Io conto sul centrodestra unito in Europa, che mandi a casa le sinistre, che sono la rovina dell'Europa. Soros e le sinistre sono la rovina del nostro Continente. E quindi chiunque sia una alternativa è benvenuto, da Abascal a Le Pen, da Wilders a Afd". Per Salvini, invece, sbaglia chi non ha partecipato: "Mi spiace che Elly Schlein non ci sia, perché gli assenti hanno sempre torto, poi le faccio i miei migliori auguri".