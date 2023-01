Salvini dice che dopo l’arresto di Messina Denaro “il prossimo segnale” sarà il Ponte sullo Stretto Dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, Salvini rilancia il Ponte sullo Stretto: “Sarà un altro segnale concreto per i siciliani”, twitta il ministro delle Infrastrutture.

A cura di Tommaso Coluzzi

Per Matteo Salvini, la prossima svolta per la Sicilia dopo l'arresto del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro sarà il Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader della Lega, ormai da questa estate, ha ripreso a parlare incessantemente dell'infrastruttura, di cui si discute più o meno da cinquant'anni. Con la nomina a ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi, Salvini ha promesso all'isola e all'Italia intera di realizzare il Ponte entro un tempo limitato. Nelle ultime interviste e interventi pubblici ha detto di contare di posare la prima pietra dell'opera entro un paio d'anni. Ora il vicepresidente del Consiglio rilancia e annuncia il Ponte sullo Stretto come prossima svolta per la Sicilia dopo la cattura dell'ultimo boss.

"Con l’arresto di Messina Denaro, la Sicilia ha voltato una delle sue pagine più buie – scrive Salvini sui suoi social – Il Ponte sullo Stretto darà ai siciliani un altro segnale concreto, connettendo l’isola con il resto d’Italia e l’Europa e costruendo uno straordinario acceleratore di opere pubbliche, di lavoro e di crescita, facendo finalmente tornare la Sicilia protagonista del Mediterraneo". Il leader della Lega, insomma, collega la cattura del boss con l'infrastruttura, mettendo le due cose – in un certo senso – sullo stesso piano.

Negli ultimi mesi il ministro Salvini e il governo non hanno messo in campo passi particolarmente concreti per arrivare, effettivamente, all'avvio dei lavori. Oltre alla riattivazione della Stretto di Messina Spa con la manovra di bilancio e al tavolo aperto al ministero di Porta Pia con i referenti delle due Regioni coinvolte nel progetto, restano più che altro i proclami del leader della Lega. Dal fatto che gli uccelli, "non essendo scemi", non ci sbatteranno contro alle durissime critiche alla serie tv di Amazon nella quale viene inscenato il crollo del Ponte.