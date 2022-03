Renzi dice che per fermare la guerra serve un modello come quello del Trentino Alto Adige in Donbass “Fermare la guerra si può. Per il Donbass serve un accordo sul modello di quello per il Trentino Alto Adige, che garantisca autonomia e libertà”: lo scrive Matteo Renzi su Twitter.

A cura di Annalisa Girardi

Secondo Matteo Renzi è possibile risolvere la guerra in Ucraina. E per trovare una soluzione, scrive il senatore di Italia Viva su Twitter, serve un modello come quello del Trentino Alto Adige per il Donbass. Quindi quello di una regione autonoma, con uno statuto speciale. "Fermare la guerra si può. Per il Donbass serve un accordo sul modello di quello per il Trentino Alto Adige, che garantisca autonomia e libertà", afferma l'ex presidente del Consiglio.

Per poi aggiungere, sempre nello stesso post su Twitter: "L’Europa prenda una iniziativa diplomatica, non lasciamo la responsabilità del dialogo solo a Turchia o Cina". Secondo Renzi, quindi, l'Europa dovrebbe ritagliarsi un ruolo da attore protagonista nella risoluzione del conflitto in Ucraina e preparare il terreno per il domani.

Va ricordato che, nel 2014, per porre fine alla guerra nella parte orientale del Paese, Ucraina e Russia siglarono gli accordi di Minsk che, di fatto, oltre al cessate il fuoco immediato, prevedevano anche l'impegno da parte di Kiev a riconoscere maggiore autonomia alle regioni di Doneck e Lugansk. Alla firma del protocollo partecipò il Gruppo di Contatto Trilaterale sull'Ucraina, composto dai rappresentanti di Ucraina e Russia, ma anche Repubblica Popolare di Doneck (DNR) e Repubblica Popolare di Lugansk (LNR), sotto l'egida della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Gli accordi di Minsk non sono mai stati rispettati, in tutti questi anni, da nessuna delle due parti. E con il riconoscimento ufficiale da parte del presidente Vladimir Putin, un giorno prima dell'invasione del Paese, della totale indipendenza delle due repubbliche separatiste nel Donbass, il protocollo è stato stracciato. È difficile dire in questo momento se, una volta arrivati alla tregua e alle trattative diplomatiche, sarà possibile restaurare gli antichi confini dell'Ucraina o se il Cremlino insisterà affinché venga riconosciuta la piena indipendenza alle repubbliche separatiste. Ciò che è certo è che gli accordi di Minsk non hanno funzionato.