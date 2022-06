Reddito di cittadinanza, Ronzulli (Fi) continua a chiedere di sospendere il sussidio per l’estate La senatrice Licia Ronzulli rilancia la sua proposta di sospendere il Reddito di cittadinanza nei mesi estivi: “Se chi lo percepisce continua a preferire una mancetta di Stato a un lavoro regolarmente retribuito gli effetti sull’economia locale saranno devastanti”

A cura di Annalisa Cangemi

La proposta la parlamentare azzurra di Forza Italia, Licia Ronzulli, l'aveva già fatta giorni fa. Oggi quando mancano ormai meno di 5 giorni alle elezioni amministrative, che verranno celebrate domenica in quasi 1000 comuni, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato rilancia l'idea durante il suo tour elettorale: per risolvere il problema della carenza di lavoratori stagionali nel settore turistico, come alberghi e ristoranti, bisognerebbe sospendere la misura, per dare una boccata d'ossigeno agli imprenditori.

"Con l'arrivo dell'estate siamo impegnati per trovare una soluzione a quello che rischia di essere un vero e proprio dramma per Barletta e per tutte le città sul mare: la difficoltà per tutte le attività turistiche, ricettive e del mondo della ristorazione nel trovare personale stagionale. Una difficoltà che, va detto chiaramente, è dovuta al reddito di cittadinanza che ha dopato il mercato del lavoro. La mia proposta è quella di sospenderlo per la stagione estiva, perché se chi lo percepisce continua a preferire una mancetta di Stato a un lavoro regolarmente retribuito gli effetti sull'economia locale saranno devastanti. Si rischia di stroncare completamente una tradizione, un'eccellenza e un'esperienza che non meritano di finire nella pattumiera a causa di un assistenzialismo sfrenato che non ha ragione di essere laddove, invece, ci sono opportunità di lavoro serio e adeguatamente retribuito", ha detto intervenendo questa sera a Barletta, a una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Mino Cannito.

Ronzulli, braccio destro di Berlusconi, aveva già suggerito di mettere in stand by il Reddito di cittadinanza. Lo aveva detto durante la sua visita a Palermo, in occasione della presentazione del candidato del centrodestra, Roberto Lagalla: "Meno reddito di cittadinanza. Questa misura mortifica il merito e le competenze. Questa cultura assistenzialista targata sinistra e Movimento 5 Stelle penalizza i nostri imprenditori: non trovano più lavoratori stagionali e sono costretti in molti casi ad abbassare le saracinesche. Noi dobbiamo sospendere questa misura fallimentare, almeno in questa stagione estiva".