Ponte sullo Stretto, Berlusconi esulta dopo l’ok all’opera: “Mantenuto impegno che avevamo preso” Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi esulta per l’ok definitivo al decreto che sblocca il Ponte sullo Stretto di Messina: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i Siciliani, con i Calabresi, con tutto il Sud”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il vicepremier Matteo Salvini l’ha ribattezzato "il Ponte degli italiani". Fonti del ministero però hanno fatto sapere che per scegliere il nome ufficiale del Ponte sullo Stretto di Messina però il Mit probabilmente lancerà un concorso di idee.

Ma c'è un politico che più di tutti in questo momento può esprimere soddisfazione per il via libera definitivo al decreto sul Ponte, arrivato dall'Aula del Senato: è Silvio Berlusconi, che da premier più volte ha promosso e avviato progetti per il Ponte sullo Stretto di Messina finora mai arrivati a compimento.

Il centrodestra aveva specificato nel programma elettorale per le scorse politiche che la realizzazione dell'opera sarebbe stato uno degli obiettivi da perseguire, una volta al governo. Del progetto si discute da più di 50 anni, e nelle intenzioni del governo potrebbe vedere la luce in una decina di anni: il ministro Salvini ha assicurato che i lavori partiranno entro l'estate 2024. Sarà un ponte sospeso a campata unica, lungo 3,3 chilometri, alto 65 metri per consentire il transito di grandi navi, con sei corsie stradali e 2 binari ferroviari.

Leggi anche Durigon dice che attraverserà lo Stretto di Messina a nuoto se il Ponte non sarà finito entro il 2032

Il leader di Forza Italia, che venerdì scorso è stato dimesso dal San Raffaele dove è stato ricoverato per 45 giorni, commenta la notizia sui social, con un post e una card che incornicia sua foto sorridente: "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i siciliani, con i calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto. Avevamo promesso che questa volta lo avremmo realizzato ed ora la strada è tracciata. Da oggi l'Italia è più unita, la Sicilia è più vicina all'Europa. Finalmente!", ha scritto l'ex premier.

Per la fedelissima del Cavaliere, Licia Ronzulli, se il Ponte sullo Stretto collegherà finalmente la Sicilia e la Calabria, il merito è proprio di Berlusconi e della sua visione: "Con la conversione in legge di questo decreto – ha proseguito – poniamo idealmente la prima pietra di un'opera strategica frutto della visione di Silvio Berlusconi, un uomo capace di immaginare il futuro. Il nostro Presidente ne parla dal 1994, e 25 anni dopo, in molti hanno dovuto ammettere che la Sicilia e la Calabria meritano un collegamento stabile. È perciò a lui che vogliamo dedicare questo voto e questo successo del Paese. Perché il Ponte sullo Stretto è davvero la madre di tutte le battaglie infrastrutturali e in un paese normale sarebbe già stato costruito da decenni", ha detto oggi Ronzulli intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto.