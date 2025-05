Perché le opposizioni sono scese in piazza per il Referendum dell’8 e 9 giugno: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle manifestazioni lanciate da sindacati e opposizioni dopo che la maggioranza ha invitato a disertare il voto dell’8 e 9 giugno ai referendum su cittadinanza e lavoro. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Dopo che diversi esponenti della maggioranza ci hanno caldamente invitati a non andare a votare per i referendum dell’8 e 9 giugno, quelli sul lavoro e sulla cittadinanza, la Cgil e le opposizioni sono scese in piazza per lanciare una mobilitazione contro l’astensionismo. In un momento in cui la partecipazione democratica è ai minimi storici, gli appelli a non andare alle urne da parte delle forze politiche che stanno al governo hanno comprensibilmente fanno scoppiare una bufera di polemiche. E hanno anche portato i principali partiti di opposizione a unirsi per una campagna che faccia luce sul prossimo appuntamento elettorale.

Mancano ormai poche settimane all'8 e 9 giugno, i giorni in cui siamo chiamati ad esprimerci sui cinque referendum abrogativi in tema lavoro e cittadinanza. Per alcuni esponenti del governo e della maggioranza disertare le urne è una scelta di astensionismo politico, ma per le opposizioni si tratterebbe di una rivendicazione pericolosa. Non solo: questo invito a sabotare i referendum sarebbe anche accompagnato a un sostanziale silenzio stampa su questi temi da parte del servizio pubblico, la Rai.

