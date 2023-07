Migranti, oggi Piantedosi in visita a Lampedusa. La nave Geo Barents salva 145 persone in una notte All’hotspot per migranti di Lampedusa sono attesi oggi ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la commissaria europea agli Affari interni Ylva Johansson. Nel frattempo, questa notte la nave Ong Geo Barents ha effettuato tre operazioni di soccorso mentre aveva già dei sopravvissuti a bordo: dovrà portarli fino a Marina di Carrara.

A cura di Luca Pons

Questa mattina all'hotspot di contrada Imbriacola sull'isola di Lampedusa è arrivata la visita di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno del governo Meloni. Ad accompagnarlo ci sarà Ylva Johansson, commissaria europea agli Affari interni che negli scorsi giorni ha visitato anche altre zone critiche dell'Europa per quanto riguarda l'accoglienza di persone migranti. Questa notte, intanto, la nave Geo Barents della Ong Medici senza frontiere ha effettuato tre operazioni di salvataggio mentre aveva già dei migranti sopravvissuti a bordo. Ora trasporta 196 persone, che dovranno attraversare il Mediterraneo fino al porto indicato dal ministero di Piantedosi, cioè Marina di Carrara.

Piantedosi a Lampedusa, nell'hotspot "solo" 517 persone

A Lampedusa i due troveranno un hotspot, per la prima volta da diversi giorni, con un numero di occupanti quasi pari (anche se ancora superiore) alla capienza massima. Gli ultimi soccorsi effettuati questa notte, infatti, hanno individuato 43 persone – di cui dodici donne e due minori – su un gommone bianco di sette metri partito da Sfax, in Tunisia. Questa mattina sono arrivate altre sessanta persone circa. Con loro, gli ospiti nell'hotspot sono saliti a 517.

Si tratta comunque di una cifra superiore a quella massima teoricamente consentita, cioè poco meno di quattrocento. Ma, considerando che fino a pochi giorni fa c'erano tra le duemila e le tremila persone (si è anche raggiunta la cifra record di 3.279 persone) l'attuale situazione si può considerare positiva. Cosa che rende l'idea del sovraffollamento costante a cui la struttura è sottoposta. Nella tarda mattinata, con il traghetto di linea, continueranno i trasferimenti: 45 persone migranti saranno portate a Porto Empedocle.

A chiedere un incontro con Piantedosi sono anche i pescatori di Lampedusa, che lamentano il fatto che i barchini da cui i migranti sono salvati vengano poi lasciati in mare. Questo causa, secondo loro, un danno sia "all'ambiente" che "ai pescatori". Il ministro visiterà per la prima volta Lampedusa da quando ha dichiarato lo stato d'emergenza per la gestione dell'immigrazione, ad aprile, e da quando il controllo dell'hotspot è stato affidato alla Croce rossa, a inizio giugno.

Geo Barents, 145 salvataggi in una notte ma il porto è a 1025 chilometri

Sul fronte dei salvataggi in mare, non è stata una notte impegnativa solo per la Guardia costiera di stanza a Lampedusa. La nave Geo Barents, gestita dalla Ong Medici senza frontiere, nella serata di ieri aveva soccorso 51 persone, tra cui una donna e nove minorenni (sei non accompagnati). Dopo aver iniziato il viaggio di ritorno verso l'Italia, però, nella notte si sono susseguiti gli allarmi.

"È stata una lunga notte per la Geo Barents. Dopo il primo soccorso, il team di Msf ne ha condotti altri tre nella notte, tutti coordinati dall’autorità italiana", ha fatto sapere Medici senza frontiere. Al momento, quindi, a bordo ci sono 196 sopravvissuti, tra cui 47 minori non accompagnati, 16 donne e un neonato.

La Ong ha dettagliato le operazioni di soccorso. Il primo salvataggio notturno ha riguardato 59 persone (due donne, quattordici minori di cui dodici non accompagnati), che si trovavano a bordo di una barca di legno non in grado di continuare la navigazione. Il secondo ha soccorso 42 persone (tre donne e 17 bambini di cui 15 non accompagnati) verso le tre di notte: erano in mare, su una barca di ferro "non sicura", da circa 24 ore. L'ultimo, infine, si è svolto alle sette di mattina e ha portato il salvataggio di 22 persone (cinque donne e 20 minorenni di cui 14 non accompagnati).

Il ministero dell'Interno, gestito proprio da Matteo Piantedosi, ha assegnato alla Geo Barents il porto di Marina di Carrara come sbarco sicuro. "Il viaggio di queste persone non è ancora finito, hanno davanti ancora giorni di navigazione", ha commentato Msf, "perché le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco, a 1025 km di distanza". Un numero così alto di persone soccorse in una notte mostra che "la presenza continua di navi di ricerca e soccorso sia più che mai necessaria nel Mediterraneo, così come è urgente un’operazione di ricerca e soccorso guidata e coordinata dagli stati europei", ha aggiunto la Ong.