Mezza Italia in zona gialla da domani: i colori delle Regioni da lunedì 3 gennaio Al momento si trovano in zona gialla Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Trentino Alto Adige, ma con l’impennata di contagi dovuta alla variante Omicron anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia domani cambieranno colore.

A cura di Annalisa Girardi

Da domani mezza Italia sarà in zona gialla. Al momento sono in questa fascia di rischio Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Trentino Alto Adige, ma con l'impennata di contagi dovuta alla variante Omicron anche Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia domani cambieranno colore. Di fatto, con i recenti decreti del governo, si sono annullate le differenze tra la zona bianca e quella gialla (ora la mascherina all'aperto è obbligatoria in tutto il territorio nazionale indipendentemente dai colori delle Regioni), ma i passaggi nella fascia di rischio più elevata di metà Paese evidenziano come la situazione epidemiologica sia in peggioramento.

I tassi di occupazione di posti letto da parte di pazienti positivi sia in terapia intensiva che in area medica rimangono diversi da Regione a Regione. In generale, però, in Italia la situazione si fa sempre più critica. Il dato generale per quanto riguarda i pazienti Covid nelle terapie intensive è il 14%, in area medica è al 18%. Entrambi questi parametri risultano in peggioramento. L'incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti a livello nazionale è di 807,13 casi.

E nel frattempo inizia a emergere il rischio di zona arancione. A livello locale questa è già stata imposta. L'ultima è stata la Regione Calabria che con un'ordinanza ha stabilito la zona arancione per 11 Comuni. In questa fascia di colore le restrizioni per i non vaccinati si fanno decisamente più severe. Al momento nessuna Regione mostra parametri a rischio prossimo di zona arancione. Ma nelle prossime settimane, se non si inverte la tendenza della curva, ci potrebbero essere alcuni cambiamenti.

Secondo i dati attuali sono Liguria e Calabria le Regioni che più di tutte potrebbero finire in fascia arancione, se la curva dei contagi continuerà a crescere a questi livelli. Al momento in terapia intensiva i posti letto occupati da positivi sono il 21%, quelli in area medica il 27%. In Calabria, invece, sono rispettivamente al 15% e al 30%. Numeri che preoccupano e che potrebbero determinare nelle prossime settimane un ritorno della zona arancione.