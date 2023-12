Meloni dice che c’è chi ha messo al mondo un figlio perché il governo è attento alla famiglia Nel video di auguri ai dipendenti di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni elenca i risultati del governo insistendo sul tema della natalità: “Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Tommaso Coluzzi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

"L'Italia è la nostra azienda di famiglia e le persone che lavorano con questa consapevolezza nelle istituzioni della Repubblica sono quelle che fanno la differenza". La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, saluta così i dipendenti di Palazzo Chigi nel suo discorso prima delle feste di Natale. Rigorosamente in videocollegamento, per via dell'influenza che l'ha colpita nei giorni scorsi, la premier ringrazia per il "lavoro straordinario" e ricorda che "siamo tutti funzionari dell'Italia". I complimenti si sprecano: si va da "sono fiera di voi" a "nessuno potrebbe farcela da solo", passando per "siete persone che ce la mettono tutta".

Prima di rivolgere un altro ringraziamento a tutti, in preparazione per un 2024 che probabilmente sarà ancora più difficile dell'anno passato, Meloni si lancia: "Pensate a chi in questo anno ha deciso di mettere al mondo un bambino perché oggi vede istituzioni che sono più attente al tema della famiglia". Poi elenca una serie di numeri, ma specifica: "Quando si parla di governo, di politica, si parla sempre di numeri. Ma noi non ci occupiamo di numeri, noi ci occupiamo della vita delle persone, delle loro speranze, delle loro opportunità, delle loro possibilità".

Ma non si parla solo di famiglia: "Mi piacerebbe che voi pensaste con orgoglio, come capita di fare a me delle volte, a quei quasi 500mila italiani che in questo anno hanno trovato un posto di lavoro e che magari per questo vivranno un Natale più sereno – elenca Meloni – agli italiani che hanno visto magari aumentarsi la busta paga e forse potranno permettersi qualcosa di più, alle aziende che sono tornate a investire, alle mamme che a Caivano possono tornare a portare i loro bambini a giocare al parco, una cosa che per tanti altri italiani sarebbe normale e che non lo sarebbe stato per quei cittadini se noi non avessimo fatto il lavoro che abbiamo fatto".