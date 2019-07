Anche Matteo Salvini, si inserisce nelle discussioni della giornata, dopo l'intervento di Giuseppe Conte in Senato sulla questione dei fondi russi alla Lega. "Mentre gli amici del Pd chiedevano in Parlamento la testa di Salvini e mi chiamavano vigliacco in fuga, io mando loro un bacione!". Salvini inizia la sua diretta Facebook "parlando di vita reale, non di fantasie e indagini di spionaggio a Mosca". Riferendosi a varie opere pubbliche, affronta subito la questione Tav, affermando di sperare che la "testardaggine" del suo partito riesca a far ripartire un'infrastruttura che "è diventata un simbolo". Anche Di Maio ha commentato oggi la questione, sempre in una diretta Facebook, ricordando che sulla Torino-Lione si dovrà esprimere in ultima istanza il Parlamento, in cui il Movimento Cinque Stelle ha ancora il 33%.

Salvini continua dicendo di non capire "come possano gli amici dei Cinque Stelle continuare sulla linea dei no: no alla Tav, no alla Pedemontana, no al porto, all'aereoporto. Abbiamo bisogno di sì, i no lasciamoli a quel bastian contrario del Pd". Continuando con gli ordini del giorno che lo hanno occupato oggi, Salvini prosegue: "In Parlamento chiacchieravano di aria fritta, il Pd urlava e chiedeva la mia testa". Ma non solo all'opposizione: il ministro dell'Interno si rivolge anche agli alleati di governo, dicendo di non aver capito come mai il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Senato abbia detto che se dovessero togliere la fiducia, tornerebbe in Senato a richiederla: "Noi vogliamo andare avanti, lavorare, fare, liberare, sbloccare, detassare. Che bisogno c'è di lasciar pensare che ci potrebbero essere altre maggioranze raccolte un po’ qui e un po’ là, come i funghetti nei boschi del Trentino, in Parlamento…magari recuperando uno Scilipoti qui o uno Scilipoti là".

Poi conclude: "Se c'è un governo è questo, e va avanti con i sì, non con i giochetti di palazzo. Se qualcuno pensa a giochetti di potere o di palazzo ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di giochetti di palazzo, di governi non eletti, di Monti, di Renzi! O si avanti con le idee chiare, con i sì, con la forza del cambiamento oppure giochetti di palazzo non esistono".