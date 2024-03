L’Ue sta lavorando ad un accordo con la Mauritania per la gestione dei flussi migratori Questa settimana mi recherò in Mauritania, che è un partner molto strategico per l’Ue. E sarò lì per fermare un accordo sulla migrazione”: lo ha fatto sapere la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, arrivando al vertice del Consiglio Ue dei ministri dell’Interno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'Unione europea si prepara a stringere un nuovo accordo in materia di migrazioni con la Mauritania. Lo ha fatto sapere la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, arrivando al vertice del Consiglio Ue dei ministri dell'Interno: "Questa settimana mi recherò in Mauritania, che è un partner molto strategico per l'Ue, con il ministro dell'Interno della Spagna, Fernando Grande-Marlaska, e la sottosegretaria belga, Nicole de Moor. E sarò lì per fermare un accordo" dettagliato sulla migrazione, ha detto. La gestione dei flussi migratori è anche uno dei temi centrali in agenda alla riunione di oggi: "Discuteremo ovviamente della migrazione, faremo il bilancio sui rimpatri. L'anno scorso li abbiamo aumentati del 15% e ora vi e' un sistema migliore, lavorando in maggiore coordinamento tra gli Stati e condividendo le informazioni sui rimpatri attraverso il sistema d'informazione Schengen", ha aggiunto Johansson.

Le nuove norme in materia di asilo e migrazione sono appunto uno dei temi centrali del vertice. "A causa della situazione migratoria, la dimensione esterna della migrazione — ossia le politiche dell'UE studiate per affrontare le sfide migratorie che l'UE ha in comune con altri paesi — è ormai un tema ricorrente nelle riunioni dei ministri dell'Interno", fa sapere il Consiglio riguardo all'agenda odierna. Sempre in materia di immigrazione, i ministri dell'Interno dell'Ue avranno un confronto anche con i rappresentanti dell'agenzia Ue che si occupa di sistemi IT nel settore della migrazione, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA), riguardo allo "stato dei lavori volti ad assicurare l'interoperabilità dei sistemi informativi dell'UE finalizzati al contrasto della criminalità, al controllo delle frontiere e alla gestione dei flussi migratori".

Infine, un altro tema all'ordine del giorno è quello che riguarda "lo stato generale dello spazio Schengen, l'area europea di libera circolazione e la valutazione, recentemente presentata, dell'atto legislativo dell'UE che ha istituito Frontex ".