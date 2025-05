L’Italia non vota il nuovo piano pandemico dell’Oms, un isolamento pericoloso: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. ggi parliamo delle reazioni della comunità scientifica dopo che l’Italia ha deciso di astenersi e non votare il nuovo piano pandemico dell’Oms. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

Ma quindi cosa cambia con il nuovo piano pandemico dell’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità? E perché l’Italia ha deciso di defilarsi e di non votarlo? Ieri alle Nazioni Unite si è raggiunto un accordo che è stato definito storico e che dovrebbe aiutare il mondo intero a reagire meglio in caso di nuove pandemie, senza però il voto italiano. Il nostro Paese ha deciso di astenersi insieme a una manciata di altri, come la Russia e l’Iran. E oggi sono arrivate le critiche a questa scelta da parte di numerosi virologi e scienziati. Nonchè da parte dell’opposizione politica, ovviamente.

Il Partito democratico ha accusato il governo di isolare l’Italia sulla base di “sirene antiscientifiche”, e così facendo, di strizzare l’occhio ai No Vax. E anche il Movimento cinque stelle si è posto sulla stessa linea, accusando il governo di essere irresponsabile e di fare propaganda antiscientifica. Diversi virologi, medici e scienziati invece hanno commentato dicendo di non comprendere affatto questa scelta, perché è impensabile pensare di affrontare da soli nuove crisi sanitarie o minacce alla salute globale in futuro. E il Covid, almeno questo, dovrebbe avercelo insegnato.

