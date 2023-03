Lettera dal carcere di Alfredo Cospito: “Pronto a morire per far capire al mondo cosa è il 41 bis” La lettera dal carcere di Alfredo Cospito: “Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio”.

A cura di Annalisa Cangemi

L'anarchico Alfredo Cospito, in carcere al 41-bis, ha scritto una lettera in cui annuncia le sue intenzioni: “Il più grande insulto per un anarchico è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero al regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per riviste anarchiche, mi era permesso di leggere, di evolvere. Oggi sono pronto a morire per far capire al mondo cosa sia veramente 41-bis, mentre 750 persone lo subiscono nel silenzio”. La missiva è stata letta dal legale Flavio Rossi Albertini, durante la conferenza stampa in Senato a cui partecipano tra gli altri il professor Luigi Manconi e la parlamentare Ilaria Cucchi.

La lettera è stata scritta mentre l'anarchico era detenuto a Sassari. L'avvocato Flavio Rossi Albertini ha spiegato: "È uno scritto passato per la censura, la difesa ritiene di poterne dare lettura proprio perché il detenuto al 41-bis non può fornire indicazioni ai sodali all'esterno ma non è un soggetto a cui è stata tagliata la lingua o la mano. Stiamo parlando di una battaglia di civiltà – ha aggiunto il legale – bisogna salvaguardare il diritto del detenuto di poter parlare, anche al 41-bis. In questa righe non dà alcuna indicazione o ordine ai sodali ma spiega perché dal suo punto di vista non è possibile passare anni, una vita al 41-bis".

Per Rossi Albertini "ritenere che un anarchico possa dare ordini fa vivere ad Alfredo Cospito questa detenzione come un evidente violenza. Un anarchico che dà ordini è un ossimoro". Sulla presunta vicinanza alla criminalità organizzata, l'avvocato ha precisato: "Cospito non aveva alcuna intenzione di unirsi ai mafiosi per alcun progetto, se non quello condiviso di detenuti al 41-bis".

Cospito, oggi nel carcere di Opera, continua ad assumere acqua e sale, secondo quanto ha riferito l'avvocato Margherita Pelazza che l'ha incontrato oggi, trovandolo "lucido e determinato" nel proseguire il suo sciopero della fame. Da venerdì scorso, quando è stato riportato in carcere dopo essere stato ricoverato all'ospedale San Paolo nella sezione destinata ai reclusi, l'anarchico ha fatto sapere di avere sospeso l'assunzione degli integratori.