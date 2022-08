Le condizioni di Calenda per l’alleanza tra Azione, +Europa e il Partito Democratico Con una lettera diretta al segretario del Pd, Azione e +Europa dettano le condizioni per l’alleanza: trovare un programma comune ed evitare candidati divisivi nei collegi uninominali.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'ingresso di Azione e +Europa nella coalizione a guida Pd è sempre più difficile. Carlo Calenda aveva promesso una risposta entro oggi, ed effettivamente questa risposta è arrivata, tramite una lettera che ha pubblicato sui suoi social diretta a Enrico Letta. Il leader di Azione ha rilasciato anche un'intervista al Corriere della Sera in cui si è detto deluso. Insomma, l'accordo sembra sempre più lontano, nonostante le parti dicano di voler trovare la quadra per fare un percorso insieme e provare a battere la destra.

Le condizioni di Azione e +Europa sono sostanzialmente due: trovare un programma comune, soprattutto sui punti divisivi, ed evitare le candidature nei collegi uninominali di chi non ha appoggiato il governo Draghi, non ha dato la fiducia e in generale se parliamo di figure politiche non gradite.

Il punto è che, se si corre in coalizione, si può presentare un solo candidato per collegio uninominale. La parte di maggioritario – poco più di un terzo dei parlamentari vengono eletti così – è il vero nodo di questa corsa elettorale: la destra è avanti in gran parte d'Italia e il centrosinistra sa che se vuole competere deve allargare il campo il più possibile.

La proposta di Calenda è: teniamo fuori i nomi divisivi dal maggioritario, in modo che non siano tecnicamente eletti con i voti di altri partiti. Per Fratoianni, Bonelli e Di Maio – che oggi presenterà il suo ‘Impegno Civico' – la candidatura deve arrivare nel proporzionale, dove ogni partito presenta una lista nei collegi plurinominali. Calenda, tra l'altro, al Corriere dice anche che gli è stato chiesto – e che così sarà in caso di alleanza – di candidare le neoentrate Mariastella Gelmini e Mara Carfagna al proporzionale.

Ecco la lettera integrale inviata al segretario del Pd, Enrico Letta: