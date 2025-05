Lavoro precario, salari da fame: festeggiare il 1 maggio in Italia – Il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Questa è una puntata speciale per il 1 maggio, in cui facciamo il punto sul mercato del lavoro in Italia. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Redazione

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

È da un po’ di tempo che sentiamo ripetere questa frase: in Italia gli stipendi non crescono da trent’anni. Dagli anni Novanta. Sono rimasti gli stessi anche se nel frattempo c’è stata la crisi finanziaria del 2008, quella del debito del 2013, c’è stata la pandemia e la guerra, l’inflazione e la crisi energetica. Il costo della vita è aumentato, e non di poco: quella stessa busta paga non solo non è cresciuta, ma in termini reali ha perso valore. Perchè se con gli stessi 1.500 euro non riusciamo più a comprare le stesse cose di due o tre anni fa, figuriamoci se facciamo il confronto con gli anni Novanta.

Ma cosa è successo in questo lasso di tempo? Come è possibile che siamo sempre più istruiti e formati, che abbiamo a disposizione tecnologia sempre più avanzata, eppure veniamo pagati sempre meno?

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.