Landini accusa il governo Meloni di fare incontri “finti” col sindacato, poi annuncia lo sciopero Il leader della Cgil torna ad attaccare il governo Meloni, accusato di convocare incontri “finti” con i sindacati: “Se non ci ascolteranno – minaccia Landini – passeremo a iniziative di lotta e sciopero nel Paese e nelle fabbriche”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Si prepara un autunno caldissimo sul fronte sindacale. Il leader della Cgil, Maurizio Landini, carica i suoi durante un intervento a Senigallia. Il segretario generale punta dritto contro l'esecutivo, colpevole di prendere in giro i rappresentati dei lavoratori da mesi. E poi rilancia l'idea di uno sciopero. Non è la prima volta, infatti, che si parla di convocazioni inutili, solo per comunicare decisioni già prese o per aprire dei tavoli che poi non vanno da nessuna parte. "Questo governo non vuole discutere coi sindacati di lavoro, diritti, scuola, pensioni, fisco – attacca Landini – finora ci sono stati incontri finti. Pensa di avere la maggioranza e di poter fare quello che gli pare, ma è sbagliato".

Poi il leader della Cgil richiama tutti al prossimo appuntamento: "Il 7 ottobre a Roma penso che sarà una manifestazione oceanica, grandissima, di popolo – annuncia – Penso che se il governo non ci ascolterà e la legge di bilancio continuerà ad andare sulla linea di quanto fatto finora, noi proporremo alle altre organizzazioni sindacali di passare alla mobilitazione, non solo con la manifestazione di Roma, ma anche con iniziative di lotta e sciopero nel Paese e nelle fabbriche". Poi sottolinea il pensiero del sindacato su una serie di riforme: no all'autonomia differenziata, no al premierato, sì alla cancellazione dei contratti pirata, sì agli investimenti sulla sanità pubblica, sì all'istruzione per tutti, sì alla riforma fiscale come dice la Costituzione.

Landini attacca ancora Meloni, perché a distanza di un anno dalle elezioni politiche "ci sono ancora troppi nodi da risolvere". E affonda: "Questo governo ha allargato la precarietà, ha fatto i voucher, ha allargato i contratti a termine, non sta combattendo l'evasione fiscale, anzi, ha in mente una riforma fiscale dove ci sono altri condoni. È un governo che continua a tagliare quando invece abbiamo bisogno di investimenti sulla sanità".