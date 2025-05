video suggerito

La polizia italiana è razzista? Il report che ha fatto infuriare Meloni: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del dossier del Consiglio d’Europa sulla profanazione razziale da parte della polizia italiana che ha fatto infuriare il governo Meloni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione

110 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

La premessa da cui inizia questa puntata è che questa volta la notizia non c’è. O meglio, non c’è nulla di nuovo, rispetto alla posizione del Consiglio d’Europa. Ieri Bertil Cottier ha presentato il rapporto annuale dell’Ecri, cioè della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranze, che è un organo del Consiglio d’Europa. In questo documento non ci sono riferimenti particolari ai Paesi, ma un giornalista gli ha chiesto se avesse delle raccomandazioni specifiche per il suo di Paese, l’Italia.

E a quel punto il giurista ha ricordato come lo scorso ottobre il Consiglio d’Europa avesse raccomandato al governo italiano di realizzare uno studio indipendente sulla profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine per valutare il fenomeno. A queste parole è scoppiata (di nuovo) la bufera, con il governo – a partire da Giorgia Meloni – che si è indignato.

In questo episodio cercheremo di capire cosa ci fosse davvero scritto in quel report in merito alla profanazione razziale da parte delle forze dell'ordine, e perché accusare il Consiglio d'Europa di ideologia non risolverà il problema.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.