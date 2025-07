La moglie di Urso (con la scorta) salta la fila in aeroporto e il ministro la difende: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

Tutto è iniziato quando Luca Zingaretti ha raccontato cosa gli fosse successo quella mattina all'aeroporto di Fiumicino. Ha parlato della moglie di un politico che passava davanti a tutti, saltando la fila, con la scorta che le diceva pure “prego, prego”. Il commento di Zingaretti è stato: “Ma non vi vergognate? Neanche per andare in vacanza?”. Tempo poche ore ed è venuto fuori di che politico si trattasse: Adolfo Urso, esponente di Fratelli d’Italia e ministro delle Imprese e del Made in Italy. La scena sarebbe stata questa: poco dopo le otto del mattino, in aeroporto arrivano Urso, che accompagna la moglie e le porta le valige. Insieme a loro c’è anche il figlio di sette anni. La scorta si sarebbe fatta largo per arrivare subito al banco dei check-in, saltando di fatto la fila di passeggeri che stavano aspettando il loro turno per imbarcarsi.

Il ministro ha raccontato di aver accompagnato in aeroporto la moglie e il figlio prima di andare al ministero, sottolineando che sia compito della scorta valutare di volta in volta le condizioni di sicurezza. Sull’ipotesi che la scorta avesse potuto usare modi un filino prepotenti per far passare avanti la donna, Urso si è limitato a dire di aver trascorso tutto il tempo al telefono, per cui di non aver notato nulla di simile. Ma le polemiche erano già scoppiate. E dal M5s hanno chiesto a Fratelli d'Italia se quindi anche questa volta il partito si comporterà come fatto con Giuseppe Conte nel 2020, quando presentò un esposto perché la scorta dell'allora presidente del Consiglio era andata a recuperare la sua compagna, che si era rintanata in un supermercato per nascondersi dai giornalisti.

