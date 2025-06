La furba strategia di Giorgia Meloni sul referendum: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

video suggerito

"Nel caso te lo fossi perso" è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della furba strategia di Giorgia Meloni sul referendum: diversa sul piano comunicativo da quella di altri suoi colleghi di maggioranza, ma identica nel risultato.

Giorgia Meloni dice che andrà a votare per il referendum dell’8 e 9 giugno, ma non ritirerà la scheda. A livello comunicativo e politico è una strategia diversa da quella scelta da altri esponenti della maggioranza, che hanno invitato all’astensione, ma di fatto il risultato non cambia: non contribuirà al quorum e quindi, di fatto, anche la presidente del Consiglio boicotterà il referendum.

Quella della presidente del Consiglio è una strategia articolata, ragionata. E furba: perché dicendo che andrà ai seggi prova a schermarsi dalle accuse dell'opposizione e dei promotori del referendum – che attaccano chi spinge per l'astensione voto in un momento storico dove la partecipazione democratica è ai minimi – ma dall'altro non cambia il risultato finale. Perché appunto, non ritirando la scheda, Meloni non configurerà come votante.

Un'altra cosa: la presidente del Consiglio ha comunicato le sue intenzioni durante le celebrazioni del 2 giugno, quindi nell'anniversario di quel referendum istituzionale con cui gli italiani (e per la prima volta anche le italiane) decisero di voler essere una Repubblica. Insomma, una data simbolo di partecipazione.

