Il premier albanese si inginocchia davanti a Meloni e respinge le richieste di Starmer sui migranti: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso”

Edi Rama, il premier albanese, oggi si è letteralmente inginocchiato di fronte a Giorgia Meloni. Accogliendola a Tirana per il vertice della Comunità europea, Rama aspettava Meloni alla fine di questo lungo tappeto rosso, all’entrata del summit: e quando l’ha vista entrare si è messo in ginocchio, con le mani giunte. Si sente Meloni dirgli in italiano, in un misto tra il divertita e lo scocciata, “Edi la devi smettere”. E poi in inglese, ai giornalisti: “Lo fa solo per essere alto come me”. Oltre al vertice allargato, oggi Rama e Meloni hanno in programma anche un incontro bilaterale. In cui la presidente del Consiglio può presentare l’ultimo passo avanti del decreto Albania, il via libera avvenuto ieri sera alla Camera dei deputati. Nel frattempo, Rama ha rifiutato la richiesta di Keir Starmer, il premier britannico, che voleva mandare in Albania anche i migranti presenti nel suo Paese.

Ma tornando al summit di Tirana. Era anche presente Volodymyr Zelensky, di ritorno dalla Turchia dove si sono tenuti i negoziati diretti tra Russia e Ucraina. Dei negoziati che non sono andati come sperava il presidente ucraino, visto che Vladimir Putin non si è presentato. Inevitabilmente, la guerra in Ucraina è stata uno dei principali temi di discussione. Che sarebbe stato discusso anche dai leader dei Paesi volenterosi, che dopo essersi riuniti a Kiev, si sono ritrovati faccia a faccia a Tirana.

In Ucraina Giorgia Meloni non c’era. Del resto lei non ha mai tenuto segreti i suoi dubbi sul piano dei volenterosi, questa missione di peacekeeping per garantire la pace in Ucraina una volta terminata la guerra. Ma oggi le cose sono andate diversamente. Ed è arrivata una foto che la vede insieme a Zelensky, circondata dalla presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, dal premier britannico Keir Starmer e da quello polacco Donald Tusk. Questa volta l’assente era Emmanuel Macron. Secondo i giornali in quel momento sarebbe stato ancora in macchina. Un’assenza, anche se casuale, forse, che la premier spera possa abbassare un po’ le polemiche su di lei.

