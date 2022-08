Il calendario della campagna elettorale, quali sono le scadenze e i prossimi passaggi prima del voto Tra la presentazione dei simboli delle forze politiche, alla consegna delle liste con le candidature: ecco tutte le date da tenere a mente nel calendario di questa campagna elettorale estiva.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo settimane di trattative (alcune non ancora concluse) tra i partiti in vista del voto il prossimo 25 settembre, questa caldissima campagna elettorale estiva arriva alle prime tappe da segnare sul calendario. Entro domenica 14 agosto dovranno infatti essere consegnati i simboli di chi intende presentarsi alle elezioni e poi, prima di lunedì 22 agosto, sarà la volta delle liste con tutti i candidati. Si avvicinano quindi una serie di passaggi burocratici che devono essere rispettati, mentre da un altro, quello della raccolta delle firme, sono esentati praticamente tutti i partiti: la normativa prevede infatti che i partiti già presenti in Parlamento non debbano raccogliere le sottoscrizioni per presentarsi nei collegi, compito particolarmente arduo soprattuto in pieno agosto. Questo spetta praticamente solo ad Azione, a meno che non riesca a concludere un accordo di alleanza con Italia Viva di Matteo Renzi.

I simboli al Viminale tra il 12 e il 14 agosto

Vediamo quindi quali sono i prossimi passaggi che devono compiere i partiti in corsa per il 25 settembre e quali sono le date della campagna elettorale da segnare sul calendario. Il primo appuntamento è la finestra tra il 12 e il 14 agosto. La normativa stabilisce infatti che i partiti debbano depositare presso il ministero dell'Interno i contrassegni e simboli elettorali tra il 44esimo e il 42esimo giorno prima del voto. Prima di Ferragosto, quindi, le forze politiche dovranno presentare al Viminale i simboli che le identificheranno alle elezioni. Se il cosiddetto Terzo Polo intende presentare un simbolo comune, quindi, Azione e Italia Viva devono chiudere l'accordo urgentemente, nei prossimi giorni. Alcuni partiti hanno già esibito il proprio simbolo, ma la consegna ufficiale al ministero potrà essere fatta dalle ore 8 del 12 agosto fino alle ore 16 del 14 agosto.

La scadenza per le liste elettorali tra il 21 e il 22 agosto

Lo step successivo è quello che riguarda le liste con le candidature. Queste devono essere presentate, sia per quanto riguarda i collegi plurinominali che gli uninominali tra il 21 e il 22 agosto. Secondo la normativa infatti, le liste devono essere consegnate presso gli uffici elettorali che sono stati costituiti appositamente dalle corti d'appello tra il 35esimo e il 34esimo giorno prima delle elezioni.

Questi quindi gli appuntamenti da tenere a mente che definiranno la campagna elettorale. Nel frattempo i partiti e le coalizioni lavorano ai programmi con i quali si presenteranno al voto il prossimo 5 settembre. Entro il 15 ottobre, poi, si dovranno riunire le nuove Camere. La Costituzione, infatti, prevede che la prima seduta abbia luogo "non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni".