Guerra in Ucraina, Di Maio: “Zelensky pronto all’accordo con Putin, ma la Russia inventa scuse” Il ministro degli Esteri ha attaccato la Russia perché “ad ogni occasione inventa una motivazione per sottrarsi alla chiusura dell’accordo” diplomatico con l’Ucraina.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha chiarito ancora una volta che la guerra in Ucraina è "la guerra di Putin", perché "c'è qualcuno che ancora giustifica la sua invasione". Intervenuto a L'Aria che tira su La7, il titolare della Farnesina ha chiosato: "Putin ha invaso deliberatamente l'Ucraina e sta sganciando bombe sui civili, sugli ospedali, sulle scuole e questo non solo sta devastando il Paese, ma sta anche danneggiando in maniera importante la sua stessa economia". C'è "una previsione di ieri" che dice che "il Pil della Russia perderà il 15% – ha continuato Di Maio – pensate che noi durante la pandemia di Covid non siamo arrivati a cifre del genere". Questo "per effetto delle sanzioni che abbiamo rivolto contro Putin e la sua economia per reagire a questa invasione che è assolutamente inaccettabile".

"Il nostro tentativo di far dialogare le parti non si ferma, ci stanno provando sia la Turchia che Israele, ma anche Macron a nome di tutti i Paesi europei – ha detto ancora Di Maio – Dobbiamo portare Putin al tavolo". Poi è intervenuto sui negoziati tra Russia e Ucraina, che questa mattina sembravano procedere speditamente fino allo stop di Zelensky sulla neutralità chiesta da Mosca: "Zelensky sia sul tema della Nato sia su Donbass e Crimea ha già aperto una settimana fa – ha insistito il ministro degli Esteri – è la Russia che ad ogni occasione inventa una motivazione per sottrarsi alla chiusura dell'accordo. Noi, però, intanto dobbiamo fare in modo di raggiungere dei cessate il fuoco locali per far evacuare le persone".

"Il nostro esercito è preparato ma non vogliamo una guerra – ha annunciato Di Maio – Non possiamo impegnare i nostri soldati sul campo in Ucraina ma sosteniamo gli ucraini". E a proposito di italiani in Ucraina, il ministro degli Esteri ha spiegato che "sono ancora 346, meno di 40 vogliono partire ma non possono lasciare la città finché non ci sono le condizioni di sicurezza". Dall'Ucraina, però, arriveranno anche molti profughi: "In Italia sono arrivati 44mila cittadini ucraini di cui 18mila bambini, arriveremo a 5 milioni di ucraini che lasceranno l'Ucraina e verranno in Ue".