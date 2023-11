Giorgia Meloni sostiene di non aver mai detto di voler uscire dall’euro, ma non è vero Oggi in Senato la presidente del Consiglio ha negato di aver detto in passato che l’Italia sarebbe dovuta uscire dall’euro, ma un video del 2014 dimostra che non è vero.

A cura di Tommaso Coluzzi

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uscire dall'euro? Ma quando mai. Giorgia Meloni utilizza un vecchio trucco: negare. Tanto come fai a dimostrarlo? Peccato che però, nell'era dei social, ci vogliano poche ore. A volte una manciata di minuti. E infatti la presidente del Consiglio non ha fatto neanche in tempo a lasciare Palazzo Madama – dove ha risposto alle interrogazioni parlamentari dei senatori oggi pomeriggio – che già sui social circolava insistentemente un video che la smentiva. La protagonista del video, in effetti, è sempre lei. Rispondendo al senatore Renzi, dopo un'interrogazione abbastanza dura da parte del leader di Italia Viva, Meloni ha detto di non ricordare – come sostenuto dall'ex presidente del Consiglio – di aver detto che l'Italia sarebbe dovuta uscire dall'euro.

Ci è voluto veramente poco per trovare un documento, video in questo caso, che smentisse Meloni stessa. Che la leader di Fratelli d'Italia si sia espressa più volte in maniera critica nei confronti dell'Unione europea e della moneta unica non è un segreto, ma durante un evento nel 2014, su un palco, disse proprio: "Penso che l'Italia debba dire chiaramente all'Europa: noi vogliamo uscire dall'euro".

La leader di governo ha poi difeso il suo operato dicendo che ora l'Italia è molto più rispettata in Europa: un punto su cui Meloni ha insistito particolarmente nell'ultimo anno, ma che non sempre è corrisposto alla realtà dei fatti. La questione migranti è l'esempio perfetto: nonostante i successi decantati in patria, non sembra essersi mosso granché a livello comunitario. E anche l'accordo con l'Albania, alla fine, non è stato per niente gradito a Bruxelles.

Insomma, probabilmente Meloni ricorda male, visto che lei stessa non ha detto in Senato di non averlo mai fatto, ma di non ricordare di averlo fatto. Perciò le basterà dire di avere una pessima memoria, difetto abbastanza diffuso in politica e non solo.