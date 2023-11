Fratoianni: “Vogliamo un’Europa diversa, per la pace e per la giustizia sociale e climatica” “Il mondo che abbiamo di fronte è un mondo in cui l’ingiustizia sociale e le diseguaglianze crescono a dismisura. Serve un’Europa diversa”. ha detto Nicola Fratoianni a margine dell’evento organizzato da AVS a Roma.

A cura di Annalisa Girardi

Un clima migliore in Europa: questo il titolo dato all'evento di Alleanza Verdi e Sinistra per parlare di ambiente, lavoro salute e pace. "Il mondo che abbiamo di fronte non ci piace, con gli orrori della guerra e i cambiamenti climatici che travolgono la vita di milioni di persone. Serve un’Europa diversa. Oggi qui discutiamo del mondo, un mondo dove il cambiamento climatico in corso travolge la vita di milioni di persone, dei più deboli, di quelli che sono meno responsabili del disastro in corso. Il mondo che abbiamo di fronte è un mondo in cui l’ingiustizia sociale e le diseguaglianze crescono a dismisura", ha detto il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlando con i giornalisti a margine dell'evento a Roma.

"Vogliamo un’Europa che su questi temi del nostro tempo giochi un ruolo attivo e determinante a livello internazionale, come non ha fatto a sufficienza fino ad oggi", ha aggiunto Fratoianni.

Per poi annunciare: "Oggi qui con Alleanza Verdi Sinistra per dire che ci saremo, saremo in campo insieme alle elezioni europee per un'Europa di pace, nel momento in cui la guerra sprofonda il nostro Continente e il Mondo in un precipizio di orrore. Per un'Europa della giustizia sociale, per un'Europa della conversione ecologica. Perché di un'Europa così ne abbiamo bisogno oggi più che mai".

Nello specifico, sulla guerra in Israele e Palestina Fratoianni ha lanciato l'appello per un immediato cessate il fuoco: "Bisogna che arrivi subito un cessate il fuoco, si fermino le armi. La carneficina in corso a Gaza è insopportabile. Serve il cessate il fuoco ora per costruire una prospettiva di pace e che gli aiuti umanitari arrivino alla popolazione palestinese ormai stremata".

E infine sulla riforma costituzionale il leader di Sinistra Italiana ha concluso: "La proposta della destra di premierato è un Frankenstein giuridico istituzionale, un modo per demolire la Costituzione che invece dovrebbe essere attuata fino in fondo e meglio di quanto di sia fatto fino ad oggi. Ed è un Frankenstein che ha un obiettivo: dare tutti i poteri in mano ad una sola persona".