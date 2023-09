Le fake news di Elon Musk: “Germania finanzia Ong per scaricare migranti in Italia”. Berlino: “Salviamo vite” Scontro tra Elon Musk e Berlino sulle ong tedesche e i migranti verso l’Italia. Il proprietario di X pubblica un video in cui accusa le Ong di ricevere finanziamenti dal governo tedesco per portare i migranti in Italia. Ma è una bufala.

A cura di Annalisa Cangemi

Lo scontro tra Germania e Italia sulle ong e sui migranti travalica i confini dei canali diplomatici e delle dichiarazioni ufficiali tra i rappresentanti dei rispettivi Stati e si sposta sui social. Con un protagonista d'eccezione, il proprietario di quello che prima si chiamava Twitter, e oggi è stato ribattezzato X: Elon Musk.

Musk è infatti al centro di un botta e risposta con il ministero degli Esteri tedesco. Sul suo social network Musk ha ritwittato un video che mostra operazioni di salvataggio in mare da parte di Ong, che sarebbero sovvenzionate dal governo tedesco – secondo la teoria del complotto sostenuta anche in queste ore dagli esponenti del governo italiano – e che sarebbero dunque ‘colpevoli' di recuperare migranti in mare per farli sbarcare in Italia. "Attualmente ci sono 8 navi di Ong tedesche nel Mediterraneo che raccolgono immigrati illegali da scaricare in Italia. Queste Ong sono sovvenzionate dal governo tedesco. Speriamo che AfD vinca le elezioni per fermare questo suicidio europeo", si legge nel post ripreso dal patron di X, che sul suo profilo si domanda: "L'opinione pubblica tedesca ne è consapevole?". Il ministero degli Esteri di Berlino ha replicato sempre via social: "Sì. E si chiama salvare vite".

Ma la notizia diffusa da Elon Musk è in realtà una fake news, come gli ha fatto Matteo Villa, ricercatore ISPI: "It’s fake news, Elon. Please, check your sources", cioè "È una bufala Elon, controlla le tue fonti". Villa, nel rispondere al proprietario di X, ha pubblicato un post del giornalista Sergio Scandura. Il giornalista di Radio Radicale, esperto di immigrazione, ha scritto al ministro Tajani, smontando le accuse del governo italiano nei confronti di quello tedesco: "No Tajani: in questi giorni non ci sono "sette navi Ong" a Lampedusa. Non ci sono nemmeno ‘trame': sul 100% degli sbarcati, 133.171 al 29 settembre, solo 8% arrivati via Ong: il resto con Guardia Costiera", ha scritto Scandura, ricordando comunque che un'imbarcazione al di sotto dei 24 metri di lunghezza non può essere definita nave.

"Di fronte all'uscita pubblica di Musk viene da chiedersi se il proprietario di X sia in grado di assicurare tutti i requisiti di trasparenza degli algoritmi di X nel rispetto del Digital Service Act: il padrone di uno dei più importanti social network condivide un profilo di fake news per rilanciare la notizia delle Ong finanziate dal governo tedesco che raccolgono, a sua detta, migranti irregolari da portare in Italia. Perché Musk non approfitta della sua posizione e della sua popolarità per condividere il video di Sea Watch che mostra la guardia costiera libica sparare sulle imbarcazioni delle Ong? Visto che di migranti, di operazioni di salvataggio e di richiedenti asilo non sa nulla, forse sarebbe meglio che Musk tornasse ad occuparsi di spazio, evitando così di sparare balle spaziali", attacca il segretario di Più Europa Riccardo Magi.