Dopo il caso Paragon, un altro giornalista di Fanpage è stato spiato: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come un altro giornalista di Fanpage sia stato spiato da uno spyware installato nel suo telefono. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra giornalista, Annalisa Girardi.

I primi episodi di "Nel caso te lo fossi perso" saranno accessibili a tutti per qualche mese, per farvi conoscere questo nuovo contenuto di aggiornamento quotidiano. Poi diventerà riservato ai nostri abbonati, sperando che possa rappresentare un ulteriore motivo – se non lo avete già fatto – per abbonarvi e sostenere il nostro lavoro.

Si può ascoltare direttamente qui o su tutte le principali piattaforme audio (qui per Spotify, oppure Apple Podcast o anche Amazon Music).

Un altro giornalista di Fanpage.it è stato spiato, non sappiamo da chi e non sappiamo perché. Sappiamo solo che dopo il caso Paragon, che ha coinvolto il nostro direttore, anche il telefono di un altro nostro cronista è stato attaccato da uno spyware.

Ciro Pellegrino è un giornalista professionista che lavora a Fanpage.it da tanti anni. Racconta Napoli e i suoi dintorni e, come tanti altri che fanno questo mestiere, nel suo telefono ha tutto il suo lavoro. Ieri ha ricevuto da Apple un messaggio abbastanza emblematico: “È probabile che questo attacco ti stia prendendo di mira specificamente per via della tua identità o delle tue attività”.

Non sappiamo se lo spyware utilizzato in questo caso sia Graphite, cioè quello dell’azienda israeliana Paragon Solutions che è stato usato per spiare il telefono di Francesco Cancellato, il direttore di Fanpage. Sappiamo però che si tratta di uno spyware di fascia alta, uno di quelli che si usano per trafficanti e terroristi. Un’altra volta, insomma, uno strumento di questo tipo viene utilizzato invece per spiare un giornalista. Un’altra volta questo giornalista lavora a Fanpage.

Se questo contenuto ti è piaciuto e vuoi accedere ai contenuti esclusivi e sostenere il nostro lavoro, abbonati a Fanpage.it cliccando qui.