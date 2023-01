Direzione Pd, alle primarie si voterà anche online, ma solo per motivi di salute o problemi logistici Mentre è in corso la Direzione Pd per definire le regole per le primarie del partito, sarebbe stato raggiunto un accordo per consentire anche il voto online, e non solo ai gazebo.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Pd ha trovato un accordo sulla questione che nei giorni scorsi aveva diviso il partito, e cioè le modalità di voto per le primarie. Se da una parte infatti Elly Schlein ha spinto convintamente per il voto anche da remoto, gli altri candidati, Stefano Bonaccini e Paola De Micheli si sono detti contrari. Gianni Cuperlo, il quarto contendente in corsa per la segreteria, invece non si è schierato: "Se si troverà l'accordo sulle regole delle primarie? Sì….Se sono d'accordo al voto online? Io faccio quello che decide il mio partito", ha detto oggi pomeriggio interpellato in Transatlantico.

Ma alla fine, mentre è in corso la Direzione per definire le regole, un accordo per le primarie del Partito Democratico sembra che sia stato trovato: in pratica il voto nei gazebo resterebbe la norma, ma sarebbero previste delle deroghe per consentire di votare online a chi è impossibilitato a muoversi, per ragioni di salute o perché lontano da casa il giorno del voto.

Inoltre ci sarebbe la possibilità del voto via internet anche per chi è residente in zone remote, lontano dai principali centri dove saranno allestiti i gazebo. I criteri saranno definiti con precisione dalla commissione nazionale per il congresso, che verrà eletta nella Direzione che si è appena aperta. Altro tema che andrà approfondito in commissione è quello dei residenti all'estero: per questa tipologia di votanti la commissione dovrà definire principalmente i criteri di sicurezza, lo Spid o sistemi di analoga affidabilità. Si dovrà indicare un meccanismo in grado comunque di garantire la certezza dell'identità e la riservatezza del voto.

Inoltre è stato stabilito che chi vorrà votare on line dovrà iscriversi ad un application form ad hoc, sulla piattaforma delle primarie, entro il 12 febbraio. "Se l'accordo venisse confermato dalla direzione sarebbe una vittoria per il Pd. Rompere il muro della partecipazione con primarie online è importante per definire il profilo di un partito unito e inclusivo", commentano dal comitato di Elly Schlein.

Per quanto riguarda invece la data per le primarie sembra ormai scontato il rinvio al 26 febbraio, in modo da distanziarle dalle regionali in Lazio e Lombardia, che si terranno il 12 e 13 febbraio 2023.