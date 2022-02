Di Maio: “In Ucraina stiamo vedendo tutta la crudeltà della Russia, sanzioni anche a Putin e Lavrov” “Qui a Bruxelles tutti compatti abbiamo votato un pacchetto di sanzioni molto dure, anche nei confronti Di Putin e Lavrov”: lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

A cura di Annalisa Girardi

Ancora sanzioni alla Russia. E questa volta nel mirino ci sono anche Vladimir Putin e Sergej Lavrov. "Questa guerra può destabilizzare tutto il continente ed è per questo che qui a Bruxelles tutti compatti abbiamo votato un pacchetto di sanzioni molto dure, non solo nei confronti Di Putin e Lavrov, che sono stati listati, ma nei confronti di banche, imprese di Stato, interi settori economici", ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti dopo il Consiglio Affari esteri. Di Maio ha sottolineato che si tratta di "un altro passo per isolare diplomaticamente e politicamente la Russia", dopo le polemiche della giornata sul presunto veto messo dall'Italia a misure troppo drastiche.

In particolare, nella giornata si era parlato di escludere la Russia dal sistema Swift, tagliandola di fatto fuori dalle transazioni internazionali. Alcuni Paesi tra cui Germania e Italia, secondo quanto riportavano i giornali stamattina, si sarebbe però opposti per paura di un effetto boomerang sulle economie europee. "Non c'è alcun veto, l'Italia ha sempre votato in maniera compatta con gli altri Paesi membri le proposte della Commissione Ue. Stiamo lavorando al terzo pacchetto di sanzioni".

Sulle polemiche di giornata in merito alle onorificenze della Repubblica a personalità sanzionate in questi giorni o comunque legate al governo russo il ministro ha commentato: "Non è un'iniziativa determinante, ma spiega come ci porremo noi come Italia nei prossimi mesi: ritireremo tutte le onorificenze a membri del governo russo o a personalità russe listate. L'onorificenza della Repubblica italiana si dà a persone onorevoli, pensiamo che non ci sia nulla Di onorevole in quello che sta facendo la Russia".

Infine di Maio poi è tornato a puntare il dito contro Mosca: "Le immagini che stanno arrivando dall'Ucraina in queste ore sono inquietanti. Stiamo vedendo bambini appena nati portati nei bunker, carri armati che schiacciano auto di civili, le immagini che arrivano stanno dimostrando tutta la crudeltà della Russia e l'irresponsabilità della guerra".