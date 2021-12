Da domani scattano le nuove regole sul Super Green Pass: arriva la stretta per i non vaccinati Da domani, 6 dicembre, scattano le nuove regole anti contagio per far fronte alla quarta ondata. E arriva il Super Green Pass, scaricabile solo con vaccino o guarigione, per accedere a una serie di attività. Ecco cosa cambia e tutte le novità in arrivo.

In arrivo la stretta per i non vaccinati. Da domani scattano le nuove regole anti contagio, introdotte dal governo per frenare la quarta ondata che sta colpendo il Paese e che resteranno in vigore almeno per tutto il periodo delle festività, fino al 15 gennaio. Bisognerà valutare poi la situazione epidemiologica in quel momento per capire se prorogare le nuove norme o meno. Da domani, 6 dicembre, ad ogni modo arriverà il Super Green Pass, scaricabile solo con vaccino o guarigione, e sarà estesa al tempo stesso la Certificazione base anche ad altri settori.

Potranno accedere ai ristoranti al chiuso, cinema, teatri, feste e discoteche solo i possessori del Super Green Pass. In altre parole, non basterà più il tampone per frequentare questi luoghi, che secondo gli esperti del mondo medico e scientifico sono quelli che più favoriscono il contagio. Il Green Pass base, invece, continuerà a essere valido per andare a lavoro. Ma non solo: il suo utilizzo sarà anche esteso ad altri settori, in primis quello del trasporto pubblico locale. Se ad oggi la Certificazione Covid serve solo per il trasporto a lunga percorrenza, come ad esempio i treni ad alta velocità, da domani servirà anche su metro, autobus e tram. I controlli saranno effettuati sia a bordo dei mezzi che a terra, nelle stazioni. Inoltre il Green Pass base sarà necessario anche in albergo. Così come nelle palestre, nelle piscine e nei musei.

Da domani, inoltre, l'Alto Adige raggiungerà il Friuli Venezia Giulia in zona gialla. Il resto del Paese resta in zona bianca. Nel caso in cui, però, alcune Regioni dovessero passare in zona arancione, secondo le nuove regole le restrizioni ricadrebbero solo sui non vaccinati. In altre parole, le chiusure e le limitazioni non scatteranno per i detentori del Super Green Pass.