Cosa pensano gli italiani di Silvio Berlusconi: sondaggi positivi, anche tra gli elettori 5 Stelle I pareri sul fondatore di Forza Italia, a una settimana dalla sua morte, sono in larga parte positivi: secondo un sondaggio, il 57% degli italiani ha un buon giudizio di Berlusconi.

A cura di Tommaso Coluzzi

A una settimana dalla morte di Silvio Berlusconi, gli italiani continuano a dividersi sulla sua figura. Ma se raggiungere una memoria condivisa dell'ex presidente del Consiglio sarà praticamente impossibile, è interessante capire cosa ne pensano gli italiani, soprattutto in relazione alle varie vite di Berlusconi, agli affari, alla politica e a tutto ciò che è stato. Un sondaggio di Quorum/Youtrend per Skytg24, comincia dal giudizio complessivo: per il 57% degli italiani, il parere sul fondatore di Forza Italia è positivo, mentre per il 35% è negativo. È molto interessante, però, andare a guardare il dato per elettorato: tra gli elettori di Fratelli d'Italia il giudizio positivo sale all'86%, tra quelli di Lega e Forza Italia schizza al 94%, mentre tra quelli del Pd crolla al 26%. A sorpresa, tra chi vota Movimento 5 Stelle il 59% dei giudizi sono positivi: un'ampia maggioranza e un dato superiore alla media nazionale.

Il Berlusconi imprenditore, a livello generale, raccoglie l'83% di giudizi positivi, con l'elettorato del Partito Democratico ad abbassare la media (75%). Anche qui: l'85% di chi vota Movimento 5 Stelle promuove l'uomo d'azienda. Sul Berlusconi politico, però, i giudizi cambiano: solo il 48% degli italiani dà un giudizio positivo, mentre il 44% dà un parere negativo. Ai picchi del centrodestra, il centrosinistra risponde con il 18% dei giudizi positivi nell'elettorato del Pd e il 43% in quello del Movimento 5 Stelle.

Nel sondaggio viene chiesto anche di valutare una serie di aggettivi in relazione alla figura di Berlusconi: il fondatore di Forza Italia era scaltro per l'89% degli italiani – è la sua miglior dote, secondo i cittadini – mentre per l'87% era carismatico, per l'83% autorevole e coraggioso, per l'81% egocentrico. Su due aggettivi – onesto e sincero – l'ex presidente del Consiglio riceve più giudizi negativi che positivi: secondo il 55% degli italiani non era onesto, secondo il 50% non era sincero.

A domanda diretta "negli ultimi trent'anni, ha mai votato per Berlusconi?", il 42% degli italiani dice di sì, il 52% di no: solo il 15% degli elettori del Pd dice di sì, come il 35% di quelli del Movimento 5 Stelle. Quanto all'erede politico del Cavaliere, il 20% dice Giorgia Meloni, il 12% Antonio Tajani, il 9% Pier Silvio Berlusconi, il 7% Marina Berlusconi e il 4% Matteo Renzi.

L'ultimo giudizio che viene chiesto agli italiani nel sondaggio è il più generico possibile: l'impatto di Silvio Berlusconi sulla società. Un parere che tiene dentro tutto: decenni di imprenditoria, politica, avventure calcistiche e moltissimo altro. Per il 60% degli italiani, in ogni caso, il bilancio è positivo, mentre per il 32% l'impatto è stato negativo.