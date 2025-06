Come l’Italia è diventata una Repubblica: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi è il 2 giugno e questa è una puntata speciale per la Festa della Repubblica, per ricordare il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Il 2 giugno del 1946 gli italiani e le italiane decidevano di diventare una Repubblica, dopo un Ventennio di dittatura fascista. E oggi ricordiamo quel giorno, il giorno del referendum istituzionale. Una consultazione a cui si votò in massa, con la più alta affluenza mai registrata: la Repubblica, però, vinse con uno scarto di appena due milioni di voti. E dopo quel giorno non mancarono gli scontri tra monarchici e repubblicani.

