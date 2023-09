Come cambiano le multe nel nuovo Codice della Strada: di quanto aumentano e per chi Con il nuovo Codice della strada aumentano gli importi di alcune multe e ne vengono introdotte di nuove: dagli autovelox ai monopattini elettrici, dalla guida in stato di ebrezza all’uso del cellulare.

A cura di Andrea Miniutti

Nella riforma del Codice della strada, approvato dal Consiglio dei ministri e che prossimamente arriverà in Parlamento, c'è una lunga serie di inasprimenti delle sanzioni. Le modifiche alle contravvenzioni riguarderanno molti aspetti differenti: dalla chi guida in stato di ebbrezza a chi non rispetta le nuove regole sui monopattini elettrici. Ad esempio, le sanzioni per chi usa al cellulare alla guida possono arrivare fino a 2.588 euro, mentre chi manomette l'alcolock e non rispetta i livelli di alcol nel sangue consentiti può pagare anche 6400 euro.

Di quanto aumentano le multe per guida in stato di ebbrezza

Chi ha il codice 68 sulla propria patente – quindi, chi a causa di condanne per guida in stato di ebbrezza ha l'obbligo di non bere alcolici prima di guidare – ma comunque si mette al volante sotto l'influenza di bevande alcoliche, avrà sanzioni più rigide. In generale, la multa per guida in stato di ebbrezza varia tra gli 800 e i 3200 euro, ma per chi ha il codice 68 potrà arrivare fino ai 4300 euro circa. Invece, per chi viene fermato dopo che ha manomesso o alterato l'alcolock – un dispositivo che impedisce l'accensione della macchina in caso di positività all'alcol – le sanzioni saranno tra i 1600 e i 6400 euro. Infine, per chi guida sotto l'effetto di stupefacenti e risulta positivo al test scatta la revoca della patente e la sospensione per tre anni.

Multe più care per chi usa il cellulare al volante

Per chi viene sorpreso mentre utilizza il cellulare alla guida, quindi non in caso di stop, le contravvenzioni aumentano: prima erano nella fascia 165-660 euro, ora potranno andare da 422 fino a 1.697 euro. Nel caso in cui ci sia recidività nell'arco di un biennio, il guidatore dovrà pagare una multa che varia da 644 a 2.588 euro, a cui sarà aggiunta una decurtazione tra gli otto e i dieci punti dalla patente.

Aumentano le sanzioni per chi parcheggia nei posti riservati ai disabili

Le multe saranno più salate anche per chi parcheggia senza averne il diritto nei posteggi riservati ai disabili: per i veicoli a due ruote si passa dalla fascia attuale di 80-329 euro a una di 165-660 euro, invece per quelli a quattro ruote – non solo le auto – aumentano dal range di 165-660 euro a uno di 330-990 euro. Ma le nuove regole intervengono anche per chi posteggia nei pressi delle fermate o nelle corsie riservate a taxi e autobus, con le multe per le moto che salgono dalla fascia 41-168 euro a quella 87-328 euro e per le auto da 87-344 euro a 165-660 euro.

Monopattini: obbligatori casco, assicurazione e targa

Nel nuovo Codice della strada ci sarà anche una stretta sui monopattini elettrici. Per l'utilizzo sarà obbligatorio indossare un casco, anche per quelli utilizzati tramite le app di sharing, mentre per i mezzi privati sarà necessaria l'assicurazione e la targa: chi non rispetta questi obblighi riceverà multa tra i 100 e i 400 euro. Invece, in caso di mancanza di frecce di segnalazione (sia per la svolta, che per la frenata) sul proprio monopattino, la sanzione sarà tra i 200 e gli 800 euro.

Nuove regole per gli autovelox, salgono le multe per chi supera i limiti

Arriverà la regolamentazione delle modalità di posizionamento degli autovelox per evitare che i Comuni "facciano cassa", come più volte detto dal ministro Salvini. In più, nel decreto non sono previste variazioni dei valori della velocità massima consentita, ma aumenteranno le multe per chi vìola il limite: da un massimo di 680 euro le sanzioni potranno arrivare fino a 1.084 euro. Per i recidivi, cioè chi commette la stessa violazione almeno due volte nell'arco dello stesso anno, ci sarà anche la sospensione della patente per un periodo compreso tra due settimane e un mese. Per chi commette l'infrazione nei centri abitati almeno due volte in un anno, l'ammontare della multa potrà aumentare fino a tre volte e sarà prevista anche la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.