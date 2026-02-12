“Chi vota Sì al referendum giustizia non è una persona perbene”: bufera per le parole di Gratteri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Referendum sulla giustizia 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Polemica per le recenti dichiarazioni di Nicola Gratteri. Intervistato sulla riforma della giustizia,il procuratore della Repubblica di Napoli, tra i più convinti sostenitori del No al referendum, ha definito "persone perbene" gli elettori che sceglieranno di votare contro, bollando come criminali quelli che si esprimeranno a favore.

"Voteranno per il No le persone perbene, le persone che credono che la legalità sia un pilastro importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il Sì ovviamente gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente", ha dichiarato Gratteri ai microfoni di L'Altro Corriere Tv.

Le frasi del magistrato hanno fatto infuriare il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. "parole gravissime per sostenere il No al referendum sulla riforma della giustizia. Dichiarazioni indegne da parte di chi dovrebbe rappresentare la magistratura auspicando che le Istituzioni, la magistratura, il Comitato per il No e le altre forze politiche condannino e prendano le distanze da questa assurda criminalizzazione di chi la pensa diversamente", ha attaccato.

Anche da fonti ministeriali vicine al Guardasigilli, Carlo Nordio, sono arrivate reazioni indignate.

Luigi Marattin, del Partito Liberaldemocratico, è stato tra i primi a commentare: "Non ho mai partecipato a crociate contro il procuratore Gratteri, che ebbi l’onore di conoscere molti anni fa. Perché so che, in contesti di legalità estremamente precari quali quelli in cui spesso ha operato, anche atteggiamenti come i suoi (che pur ho raramente condiviso) possono trovarsi essere, tragicamente, il male minore", ha scritto su X il deputato. "Ma non riesco a trovare le parole per quanto queste parole mi indignino. Ancor più al pensiero che stiamo parlando del capo di una delle procure più importanti d’Italia. Se è così che i sostenitori del No intendono mettere in atto "la rimonta", penso che abbiano qualcosa su cui riflettere", ha aggiunto.

L'ex deputata dem, Anna Paola Concia, si è rivolta direttamente al procuratore, taggandolo in un post su X: "Gentile dott @NicolaGratteri sono una cittadina perbene, voterò Si al referendum sulla separazione delle carriere le chiedo con educazione, ma come si permette di trattare così milioni di italiani?", ha scritto.

Solo ventiquattro ore fa, Gratteri aveva scatenato le ire di molti per aver avvertito del rischio che con questa riforma la giustizia diventi accessibile solo ai più ricchi. "Con questa riforma l'imputato povero sarà meno garantito. Se il pm è l'accusatore e basta, senza più l'obbligo di trovare anche prove a favore dell'imputato, noi facciamo una riforma che danneggia almeno il 90% dei cittadini che incappano in problemi giudiziari", aveva affermato intervistato dal Fatto Quotidiano.

Per Francesco Greco, presidente del Consiglio nazionale forense, dire che con il "Sì la giustizia diventerà solo per ricchi e potenti "è uno slogan falso". "Dispiace che un'affermazione di tale gravità provenga dal procuratore Nicola Gratteri, che stimo per l'impegno nella lotta alla criminalità, ma in questo caso dice una cosa che non sta né in cielo né in terra", ha commentato.