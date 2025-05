Chi è Silvia Salis e cosa ci dice il risultato delle elezioni comunali su maggioranza e opposizione: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell’aftermath della tornata primaverile di elezioni comunali, che hanno visto Silvia Salis trionfare a Genova, riportando la città al centrosinistra dopo otto anni di governo di centrodestra. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

L’immagine più significativa di ieri è quella di Silvia Salis, appena eletta nuova sindaca di Genova, che cammina per le strade della città verso Palazzo Doria Tursi, la sede del Comune, accompagnata da un corteo di persone che intonano Bella Ciao. Trentanove anni, un passato da atleta, è riuscita a mettere d’accordo tutto il centrosinistra (impresa tutt’altro che scontata) e poi strappare Genova al centrodestra dopo quasi dieci anni, senza neppure aver bisogno di andare al ballottaggio.

Quando ieri sera si sono consolidati i risultati, diversi esponenti del centrodestra si sono affrettati a commentare dicendo che questo comunque non fosse un test per il governo nazionale e che quindi non voglia dire granché a livello politico. Probabilmente è vero, considerando che hanno votato poco più di un centinaio di Comuni per appena due milioni di elettori in totale. Saranno più che altro le elezioni regionali del prossimo autunno a dirci come sta andando la luna di miele tra il governo Meloni e gli italiani. Però è anche vero che la maggioranza non dovrebbe prendere sottogamba questa tornata. In questa puntata del nostro podcast proviamo a capire perché.

