Chi avrà l’aumento di stipendio in busta paga con il nuovo taglio del cuneo fiscale Nel decreto Lavoro ci sarà anche l’annunciato taglio del cuneo fiscale, che andrà ad aggiungersi a quello già in vigore: da maggio aumenteranno gli stipendi di chi ha un reddito fino a 35mila euro.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il nuovo taglio del cuneo fiscale entrerà in vigore già dal mese di maggio. Il governo Meloni ha deciso di inserire la misura nel decreto Lavoro, che sarà approvato il primo maggio in Consiglio dei ministri. Le risorse sono state accantonate nel Def, come annunciato settimane fa dal governo, e destinate all'aumento dello stipendio netto per i redditi medio-bassi. Si tratta di una nuova misura anti-inflazione, per arrivare al taglio graduale di cinque punti promesso da Giorgia Meloni sia in campagna elettorale che durante il suo discorso programmatico in Parlamento. Al momento il taglio attivo è di tre punti per i redditi fino a 25mila euro e di due punti per la fascia 25mila-35mila. L'intervento dovrebbe andare a ridurre il cuneo contributivo delle stesse fasce di reddito, aggiungendo un punto a quelli già applicati.

L'aumento di stipendio, che sarà visibile già nelle buste paga di maggio, non sarà però particolarmente consistente. Il punto in più di taglio dovrebbe valere tra i 10 e i 16 euro a seconda del proprio reddito. I calcoli sono basati sulle ipotesi, non essendo il testo ancora approvato in maniera definitiva, ma l'intenzione del governo – annunciata da più parti – è quella di proseguire sulla stessa strada per quanto riguarda i redditi coinvolti. Conti alla mano, viste le risorse liberate, è difficile che il taglio sia superiore a un punto.

In questo modo i redditi fino a 25mila euro arriverebbero a un taglio del cuneo contributivo pari al 4%, i redditi tra i 25mila e i 35mila euro al 3%. Questi dovrebbero essere gli importi: poco meno di 10 euro di aumento netto in busta paga per chi ha 15mila euro di reddito; circa 11 euro di aumento netto in busta paga per chi ha 20mila euro di reddito; poco meno di 14 euro di aumento netto in busta paga per chi ha 25mila euro di reddito; circa 15 euro di aumento netto in busta paga per chi ha 30mila euro di reddito; poco più di 16 euro di aumento netto in busta paga per chi ha 35mila euro di reddito.