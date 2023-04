Autonomia differenziata, la maratona di 21 ore su Facebook contro la riforma di Calderoli Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 28 aprile, parte la ‘Maratona Sud’, una diretta Facebook di 21 ore, durante la quale si avvicenderanno diversi ospiti, tra cui il costituzionalista Massimo Villone e Sandro Ruotolo, membro della segreteria Pd.

A cura di Annalisa Cangemi

Una maratona contro la riforma dell'Autonomia differenziata, per protestare contro il disegno di legge di Calderoli. "Ventuno ore di diretta Facebook per correggere la Costituzione nel segno dell'equità", si legge in una nota.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni, il giornalista e componente della segreteria del Pd Sandro Ruotolo, il costituzionalista Massimo Villone, che presiede anche il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, saranno tra tanti i protagonisti di #maratonaSud: un'iniziativa su Facebook, della durata in totale di ventuno ore, per spiegare le ragioni del no al progetto di autonomia differenziata promosso dal ministro Roberto Calderoli.

Ad aprire la maratona alla mezzanotte di oggi, venerdì 28 aprile, sarà il giornalista e autore di Zero al Sud Marco Esposito, il cui collegamento in diretta durerà ininterrottamente per il tempo massimo consentito dalla piattaforma sociale Facebook e cioè fino alle ore 8 del mattino di sabato 29 aprile. Seguiranno altre tredici dirette di un'ora ciascuna.

"Obiettivo dell'iniziativa – si sottolinea – è spiegare le ragioni del No a un progetto che lega i diritti di base alla residenza regionale e dare la spinta finale alla raccolta firme per la legge di iniziativa popolare di riforma di due articoli della Costituzione, in modo da correggere quelli che ad avviso dei promotori sono i rischi maggiori del processo di autonomia differenziata: eccessivo numero di materie regionalizzabili (tra l'altro si chiede che istruzione, reti energetiche, reti nazionali di trasporto restino statali); livelli delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale in modo uniforme e non solo essenziale; possibilità di tornare indietro con referendum in caso di raggiungimento delle intese Stato-Regioni. La raccolta firme ha l'obiettivo di legge di 50.000 sottoscrizioni certificate, da raggiungere entro il 9 maggio 2023".

La raccolta firme per presentare la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare contro il progetto di ‘autonomia differenziata' è partita a novembre 2022. Il testo è stato scritto dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, con la collaborazione di un team di esperti: la proposta modificherebbe gli articoli 116 e 117 della Costituzione. L'obiettivo è quello di introdurre una clausola di supremazia della legge statale, e di spostare alcune materie di potestà legislativa concorrente "alla potestà esclusiva dello Stato".