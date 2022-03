Aumento spesa militare, Conte: “O si fa scostamento di bilancio o si allungano gli impegni al 2030” Conte al Senato insiste sulla polemica sull’aumento delle spese militari: “Gli impegni vanno rispettati ma allungati al 2030”. E ironizza: “Ci hanno detto che scostamenti di bilancio non se ne possono fare, per gli armamenti cambia qualcosa?”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Movimento 5 Stelle sta decidendo la sua linea sulla questione della spesa militare. C'è un incontro fissato in Senato, dopo che il presidente Conte – fresco di rielezione – è intervenuto ad un convegno a Palazzo Madama. L'ex presidente del Consiglio sta mediando per trovare un compromesso con il governo e con l'intenzione di aumentare la spesa militare al 2% del Pil entro il 2024, dopo che l'incontro di ieri con Draghi è andato malissimo. "A chi dice che usiamo una posizione strumentale – ha detto Conte durante il convegno al Senato – rispondo che i membri della Nato sono 30. Hanno rispettato gli accordi in 10". Quindi "nessuno dice di non rispettare gli impegni presi, ma di allungare la curva al 2030".

"Quando il Movimento 5 Stelle pone un problema è sempre per fare crisi governo – ha attaccato Conte – questo è l'angolo a cui ci mette il main stream". Ma "vi posso assicurare che il Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare non per la crisi di governo ma per una soluzione di buon senso, come è accaduto per gli extraprofitti". Il presidente pentastellato ci ha tenuto anche a sottolineare: "Le nostre forze armate hanno svolto un'encomiabile servizio per la tutela della sicurezza nazionale" e quello sulle armi "non è un dilemma metafisico che stiamo ponendo o un interrogativo lacerante. Siamo in un quadro definito dove non mettiamo in discussione la collocazione euroatlantica".

Poi Conte ha lanciato un'ulteriore polemica con il governo. Sull'aumento delle spese per le armi "siamo il Paese che ha diritto a definire questa curva in modo sostenibile" anche perché "ci è stato detto che scostamenti di bilancio non si possono fare". Da mesi, infatti, il Movimento 5 Stelle sta chiedendo al governo uno scostamento di bilancio per contrastare il caro bollette e la crisi energetica in primis. A questa richiesta Draghi ha sempre risposto negativamente, perché la politica economica del governo va in una direzione diversa. "A meno che non si faccia lo scostamento di bilancio per gli armamenti", ha ironizzato Conte.