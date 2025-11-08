Francesca Albanese: a Gaza un crimine collettivo, anche italiano

Intervista con Francesca Albanese sul suo ultimo report: Gaza, un crimine collettivo, che chiama in causa chi sostiene e ha sostenuto Israele politicamente e militarmente. Stati Uniti, Germania, Italia e altri Paesi hanno continuato a commerciare armi ma anche prodotti dual use, utilizzabili sia in ambito civile che militare. Hanno continuato a far transitare armi e a sostenere Israele attraverso progetti civili legati alle università. Con una riflessione finale anche sulla condizione dei prigionieri politici palestinesi.