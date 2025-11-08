Esteri
Francesca Albanese: a Gaza un crimine collettivo, anche italiano

Intervista con Francesca Albanese sul suo ultimo report: Gaza, un crimine collettivo, che chiama in causa chi sostiene e ha sostenuto Israele politicamente e militarmente. Stati Uniti, Germania, Italia e altri Paesi hanno continuato a commerciare armi ma anche prodotti dual use, utilizzabili sia in ambito civile che militare. Hanno continuato a far transitare armi e a sostenere Israele attraverso progetti civili legati alle università. Con una riflessione finale anche sulla condizione dei prigionieri politici palestinesi.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

