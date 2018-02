Un avviso di richiamo di prodotto alimentare è stato lanciato nelle scorse ore da diverse catene di supermercati in Italia per il ritiro immediato dagli scaffali di alcuni lotti di yogurt per la possibile presenza di corpi estranei all'interno, in particolare pezzi di spago che se ingeriti potrebbero ovviamente mettere a rischio la salute del consumatore. I prodotti in questione sono prodotti dalla Parmalat a marchio Kyr: il Kyr Yogurt alla Pappa reale e il Kyr Yogurt Bianco venduti in vasetti da 2×125 grammi. In particolare il richiamo riguarda i lotti Z 01/03 e Z 02/03 con scadenza 01/03/2018 e 02/03/2018. L'allerta era scattata già lo scorso 20 febbraio con l'annuncio del sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi europeo (RASFF) che segnalava pezzi di spago fino a 10-12 cm in yogurt provenienti dalla Francia e distribuiti in Italia.

I prodotti interessati dal richiamo, infatti, sono tutti realizzati e confezionati nello stabilimento della Parmalat Spa a L.N.U.F. – Laval Zi De Touches Bd Arago 53810 a Changé, in Francia. La nota di richiamo è stata emessa dalla stessa Parmalat e diffusa in Italia tra gli altri dai supermercati Esselunga, Auchan e Simply. Il provvedimento, disposto in via del tutto precauzionale, indica ai clienti che già avessero acquistato i prodotti in questione di non consumarli ma di riportarli nel negozio di acquisto. "I clienti che hanno acquistato il prodotto indicato sono pregati di restituirlo al punto vendita che procederà al rimborso", recita infatti il comunicato dell'azienda, concludendo che per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero verde Parmalat 800 848 020.