È in coma da nove giorni, da quando a Natale è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove analisi approfondite hanno dato la diagnosi di febbre suina. Robert Brennan, studente inglese di 14 anni di Alsager, nel Cheshire, lotta ancora tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva all'Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool. All'inizio i genitori e i medici che l'hanno visitato credevano si trattasse di una forma influenzale degenerata in infezione renale. "Dal 21 dicembre era a letto con febbre alta", ha raccontato alla stampa locale la mamma, Mel. Ma siccome le sue condizioni non miglioravano, è stato sottoposto ad analisi più approfondite che hanno confermato i timori dei dottori: il ragazzo aveva contratto il virus H1n1, per cui l'unica cosa da fare era metterlo in coma farmacologico. Se anche dovesse riuscire a sopravvivere, il suo cervello ne sarà molto danneggiato.

"Nessun genitore dovrebbe mai sopportare una situazione come questa – ha continuato la mamma di Robert -. Se penso che tutto è cominciato con un semplice raffreddore mi vengono i brividi". L'adolescente era infatti andato a letto lo scorso 21 dicembre con piccoli sintomi influenzali. "Gli ho dato delle compresse per l'influenza, ma poi ha cominciato a lamentare dei forti dolori alla schiena – ha sottolineato la donna -, fin quando la mattina di Natale non mi sono accorta che stava affannando. A quel punto abbiamo chiamato l'ambulanza. Una volta arrivati Leighton Hospital, i medici gli hanno diagnosticato una grave polmonite e sepsi". Trasferito al nosocomio di Liverpool, è arrivata la diagnosi definitiva: è risultato positivo alla febbre suina. "Ha delle piccole emorragie cerebrali perché l'infezione si sta diffondendo. Se riuscirà a risvegliarsi avrà comunque grossi danni permanenti al cervello".

L'influenza suina è una malattia respiratoria causata da influenzavirus A tipica dei maiali, che tuttavia è in grado di fare il cosiddetto salto di specie e infettare anche l'essere umano. Famoso è soprattutto il ceppo H1N1, che nel 2008 causò una vera e propria epidemia, nel corso della quale sono morte 300mila persone in tutto il mondo. A correre i maggiori rischi sono soprattutto i bambini, e le persone con patologie pregresse, a causa del sistema immunitario più debole, e i sintomi sono gli stessi della più comune influenza stagionale.