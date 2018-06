Erano convinti di averla messa a dormire in casa coi fratellini ma in realtà avevano dimenticato la piccola figlioletta di 3 anni in auto al sole sul vialetto di casa dove purtroppo l'hanno ritrovata morta alcune ore dopo. È la drammatica vicenda che arriva dalla cittadina di Anderson, nello stato dell'Indiana, in Usa. La piccola Hannah Grace Miller è stata trovata esanime da suo padre nel veicolo parcheggiato fuori dalla loro casa nel pomeriggio di domenica. Come ricostruito dagli inquirenti, quel giorno la famiglia aveva trascorso la mattinata in chiesa poi erano andati a fare la spesa ma al momento del ritorno l'incredibile distrazione che ha causato il dramma.

Dopo aver portato le buste e gli altri piccoli in casa credevano che anche la piccola fosse a letto, invece era rimasta nell'auto parcheggiata chiusa al sole dove ha trovato la morte. Solo quando tutti si sono svegliati dal riposino pomeridiano, circa due ore dopo, che i genitori si son accorti che di Hannah non stava affatto dormendo perché no era mia entrata in casa. Inutili i successivi soccorsi medici intervenuti sul posto, la piccola era già morta asfissiata per il grande calore che si era sviluppato nell'abitacolo