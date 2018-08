Momenti di paura a New York, dove Liberty Island, l'isola che ospita la Statua della Libertà, è stata evacuata per un incendio. A provocarlo sarebbe stata l'esplosione di almeno tre serbatoi di propano da circa 50 chili, secondo il National Parks Service. Le fiamme però sono state subito spente. Stando a quanto riporta Nbc New York, un operaio ha riportato ferite lievi da ustioni, per l'incendio scoppiato in un cantiere sull'isola vicino a dove si sta costruendo un nuovo museo. I funzionari hanno riferito che circa 3.400 persone erano su Liberty Island al momento dell'incidente e "non avevamo scelta" all'infuori di quella di evacuare.

La polizia della Grande Mela dice che le fiamme sono state spente intorno alle 12:45 ora locale, ma i vigili del fuoco hanno continuato a raffreddare i serbatoi di propano. "Se ne fosse esploso uno, chiunque vicino sarebbe volato per un bel po' di distanza e avremmo visto una tremenda palla di fuoco. Potevano esserci conseguenze catastrofiche", ha detto Roger Sakowich, comandante della FDNY Manhattan Borough. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta.

Si tratta della seconda evacuazione su larga scala che coinvolge Liberty Island in meno di due mesi. Il quattro luglio, l’isola di New York su cui si trova la Statua della Libertà, è stata evacuata dopo che una donna si era arrampicata sulla base della statua per protestare contro le politiche sull’immigrazione dell’amministrazione Trump. La donna (Therese Okoumou, 44 anni, immigrata originaria della Repubblica Democratica del Congo) è stata arrestata dopo tre ore. Il giorno dopo è stata rilasciata.