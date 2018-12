Papa Francesco nella serata di oggi si è recato al Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano per fare gli auguri di Natale al Papa emerito Benedetto XVI. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Si tratta di un gesto di cortesia che si rinnova ogni anno e che testimonia l'amicizia e il rispetto reciproco tra i due pontefici.

L'incontro tra i due è avvenuto alle 18.15 del pomeriggio per l'ormai usuale colloquio cordiale nel salotto del Monastero, appuntamento fisso negli ultimi 5 anni. Gli auguri di buon Natale rappresentano un gesto di cortesia e rispetto che, anno dopo anno, testimonia l'affetto che lega il Santo Padre Francesco con Benedetto XVI, al quale è succeduto dopo la rinuncia al Soglio pontificio arrivata nel 2013. Dopo aver donato una busta al Papa emerito, il Pontefice si è trattenuto per alcuni minuti prima di posare per le foto di rito assieme al suo ospite.

Gli ultimi incontri tra Papa Francesco e Benedetto XVI

L'ultimo incontro fra i due Papi risaliva circa due mesi fa, quando Francesco e Benedetto XVI si erano visti nei Giardini Vaticani nel giorno che ha preceduto la canonizzazione di Papa Paolo VI, di Oscar Romero e di altri cinque beati. Poco tempo prima, Bergoglio aveva visitato a sorpresa il suo predecessore, subito dopo la conclusione del Concistoro nel giugno scorso: in quel caso, il Santo Padre si era recato al Mater Ecclesiae in compagnia di altri 14 neo-cardinali per svolgere un incontro di cordialità e preghiera.