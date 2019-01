"Io ne ho i c… pieni di voi, andate a casa vostra, cosa venite a fare qua a rompere i c… ", è solo un breve passaggio della caterva di bestemmie e insulti a sfondo razziale che l'autista di un autobus di linea ha rivolto contro una passeggera seduta a bordo, rea di aver protestato per la presunta elevata velocità del mezzo. L'episodio è avvenuto qualche mese fa su un autobus di linea a Padova ma è venuto a galla solo in queste ore quando il video della scena, ripreso col telefonino da un'altra passeggera a bordo, è finito sui social diventando subito virale. Secondo una prima ricostruzione, pare che la donna avesse protestato per una curva un po' troppo brusca durante la quale sarbebe caduta, a questo punto ne sarebbe nato un alterco con l'autista durante il quale la signora è stata apostrofata in malo modo.

Ad un certo punto del video si sente a donna che accusa l'autista di essere razzista, ma l'uomo prontamente replica: "Non sono razzista. Io ne ho i c… pieni di voi. Cosa venite a fare qua a rompere i c… Silenzio! Basta rompere i c… alla gente che lavora! Stai zitta deficiente!". Toni esasperati che alla fine spingono anche l'autrice del video a intervenire per chiedere all'uomo di evitare parolacce in presenza di bambini a bordo del mezzo pubblico. L'autista però sembra rispondere a tono anche a lei, ribadendo che la velocità non è elevata ma continuando ad alzare la voce. Le immagini ora sono state acquisite dall'azienda di trasporti proprietaria del mezzo, Bus Italia Veneto, per stabilire l'identità dell'autista e avviare una indagine interna sul caso. "Il comportamento di questo conducente è gravissimo, inaccettabile. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di risalire alla sua identità e assumere provvedimenti seri" ha dichiarato il presidente dell’azienda